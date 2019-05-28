Приемные родители, ранение, шестеро детей и победа над обидчиком чемпионов. Все о сопернике Али Ахмедова

Изначально Ахмедов должен был биться с другим американцем Абрахамом Ханом (26−4−1, 16 KO), но тот отказался от боя из-за травмы. Заменой ему стал как раз Маркус МакДэниэл.
На данный момент 35-летний американец является обладателем пояса чемпиона США в среднем весе по версии малопрестижной организации IIBA.
Профессиональную карьеру МакДэниэл начал в 2009 году, но на ринг выходил не очень часто. Правда, и поражений у него нет.
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После 14 побед в 14 боях МакДэниэл в 2016 году завершил карьеру из-за того, что не мог выйти на новый уровень. Но он не терял связи со своим тренером, поэтому надумал вернуться на ринг в феврале этого года и победил единогласным решением ветерана-соотечественника Брайана Веру (26−15−0, 16 KO).
В прошлом Вера встречался с рядом известных боксеров, а известность получил за счет побед над бывшими чемпионами мира — ирландцем Энди Ли (35−3−1, 24 КО), американцем Серхио Морой (29−5−2, 9 КО) и украинцем Сергеем Дзинзуруком (37−2−1, 24 КО).
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При этом в августе прошлого года в МакДэниэла, сидевшего в своей машине на перекрестке, трижды выстрелил неизвестный. Две пули пробили легкое и ребро, а одна прошла рядом с черепом. Боксер провел в больнице всего четыре дня и быстро пошел на поправку, а врачи отметили, что его спасли удача и крепкий организм.
«Иногда я удивляюсь, почему до сих пор жив, — признается МакДэниэл. — Улица забрала так много моих друзей за эти годы. Эти три пули действительно изменили меня. Хочу посвятить свою жизнь, чтобы быть примером для других и обеспечить свою семью. Я предполагаю, кто мог бы стрелять в меня. Полиция сделала все возможное в расследовании. В тот момент я чувствовал, будто у меня на одном плече сидит дьявол, а на другом — бог, которые спорят, нужно ли мне нанести ответный удар. Но я не хочу продолжать цикл насилия. Мой ответ ничего бы не доказал».
По словам МакДэниэла, в молодости он делал много неправильных вещей, но считает большой удачей, что не попал в тюрьму. В детстве органы опеки забрали его и семерых братьев и сестер из родной семьи и передали приемным родителям, так как биологические мать и отец были наркоманами.
Судя по статистике — МакДэниэл не панчер, большинство своих поединков он выиграл единогласными решениями судей.
Готовится к бою МакДэниэл в Хьюстоне под руководтством Бобби Бентона — тренером чемпиона WBA (Super) в легчайшем весе и финалистом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Риджиса Прогрейса (24−0, 20 КО).
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«Этот парень моложе и крупнее меня. Но я выйду на ринг и буду работать каждый раунд и, возможно, покажу ему то, чего он не видел раньше», — заявил Маркус МакДэниэл.
За бой против Ахмедова американский боксер получит 75 тысяч долларов, что является самой крупной суммой, которую он заработал, даже если сложить все его гонорары за 15 проведенных боев. Такая сумма будет большим подспорьем для МакДэниэла, который вместе с женой воспитывает шестерых детей в возрасте от девяти до 17 лет.
Основной же заработок МакДэниэла — сдача в аренду недвижимости, которая досталась в наследство от приемных родителей.
«Я просто хочу обеспечивать своих детей, жить в хорошем доме и водить большие машины. Я делал много неправильных вещей, но теперь все кончено. Бог дал мне второй шанс, и я собираюсь использовать его», — говорит МакДэниэл о планах.
Напомним, что бой второго среднего веса Ахмедов — МакДэниэл пройдет 8 июня в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого казахстанец Геннадия Головкина (38−1−1, 34 KO) встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).