Данияр Елеусинов во второй раз стал отцом и близок к первому бою за титул в профи
Казахстанский
Казахстанский
Бой запланирован на 27 июля в США, а местом его проведения станет Даллас — главный город штата Техас. 28-летний Елеусинов впервые в карьере будет драться по правилам 10 раундов.
«Сейчас Данияр вернулся домой — у него родился еще один сын. Он поехал, чтобы увидеть ребенка. Дней десять он проведет дома и вернется в свой лагерь. Во время тренировочного процесса они будут работать над ошибками, ведь следующий поединок будет сложнее.
Напомним, полусредневес Елеусинов выиграл подряд семь боев среди профессионалов. В последнем поединке казахстанец по очкам победил Луиса Норамбуэна (3−2−1, 0 КО) из Чили. В этом бою боксеры столкнулись головами, но избежали серьезных повреждений.
Жигер Абенов