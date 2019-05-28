Данияр Елеусинов во второй раз стал отцом и близок к первому бою за титул в профи

«Сейчас Данияр вернулся домой — у него родился еще один сын. Он поехал, чтобы увидеть ребенка. Дней десять он проведет дома и вернется в свой лагерь. Во время тренировочного процесса они будут работать над ошибками, ведь следующий поединок будет сложнее. Во-первых, он десятираундовый. Во-вторых, будет титульным. Мы сейчас рассматриваем варианты с вакантными региональными поясами — по версиям WBO, IBF, WBC или WBA. Надо понимать, что с каждым следующим соперником бои будут сложнее. Каждый поединок — шаг вперед. Мы уже обсуждали это с промоутером. Уже пора», — сказал Алиев.