Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов во второй раз стал отцом и близок к первому бою за титул в профи

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО) во время своего июльского возвращения на ринг может провести титульный поединок. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

Наверх
Источник: AP 2019

Бой запланирован на 27 июля в США, а местом его проведения станет Даллас — главный город штата Техас. 28-летний Елеусинов впервые в карьере будет драться по правилам 10 раундов.

Читайте также
«Не просто жестко бить». Елеусинов — о седьмой победе в профи, нокаутирующем ударе и адаптации в профи

«Сейчас Данияр вернулся домой — у него родился еще один сын. Он поехал, чтобы увидеть ребенка. Дней десять он проведет дома и вернется в свой лагерь. Во время тренировочного процесса они будут работать над ошибками, ведь следующий поединок будет сложнее. Во-первых, он десятираундовый. Во-вторых, будет титульным. Мы сейчас рассматриваем варианты с вакантными региональными поясами — по версиям WBO, IBF, WBC или WBA. Надо понимать, что с каждым следующим соперником бои будут сложнее. Каждый поединок — шаг вперед. Мы уже обсуждали это с промоутером. Уже пора», — сказал Алиев.

Напомним, полусредневес Елеусинов выиграл подряд семь боев среди профессионалов. В последнем поединке казахстанец по очкам победил Луиса Норамбуэна (3−2−1, 0 КО) из Чили. В этом бою боксеры столкнулись головами, но избежали серьезных повреждений.

Жигер Абенов

Еще одна казахстанка проиграла на "Ролан Гаррос"
Московский «Спартак» определился с задачами на следующий сезон
Континентальная хоккейная лига назвала лучшего тренера сезона
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок (фото)
Обновленное РУСАДА дисквалифицировало чемпионку мира за допинг
Серена Уильямс снова выбрала эпатажный костюм для «Ролан Гаррос»
Голкипер «Салавата Юлаева» признан лучшим вратарем сезона в КХЛ
«Рубин» объявил об уходе четырех футболистов основного состава
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь