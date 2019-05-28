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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Риск и деньги»: казахстанский боксер — о бое с небитым американцем в андеркарте Головкина

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о выборе весовой категории для поединка с американцем Брайаном Себальо (8−0, 4 КО). Они встретятся в андеркарте боя Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) со Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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32-летний Эюбов проводит свои бои в основном в первом полусреднем весе, но для поединка с 25-летним американцем поднимется в полусредний.

«Я согласился драться не в 140 фунтов, а в 147. Есть информация, что мой оппонент не может сделать и 147 фунтов, поэтому поединок может пройти в 148−149 фунтах. Я высказал свое мнение и согласился.

Во-первых, это шанс. Во-вторых, это деньги. Но данные мои меньше, чем у соперника, но это ерунда. Зато у меня сердце большое. Я спарринги провожу с большими бойцами — в два раза больше, чем я. Тренеры мои понимают, что это риск и шанс. Мы усердно готовимся к этому бою, — подытожил Эюбов.

Добавим, что Эюбов станет третьим казахстанцем в вечере бокса 8 июня в Нью-Йорке. Помимо Головкина, который выйдет на ринг в главном бою события, еще одним отечественным боксером станет 23-летний суперсредневес Али Ахмедов (14−0, 10 КО).

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