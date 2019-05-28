«Риск и деньги»: казахстанский боксер — о бое с небитым американцем в андеркарте Головкина

32-летний Эюбов проводит свои бои в основном в первом полусреднем весе, но для поединка с 25-летним американцем поднимется в полусредний.

«Я согласился драться не в 140 фунтов, а в 147. Есть информация, что мой оппонент не может сделать и 147 фунтов, поэтому поединок может пройти в 148−149 фунтах. Я высказал свое мнение и согласился.

Во-первых, это шанс. Во-вторых, это деньги. Но данные мои меньше, чем у соперника, но это ерунда. Зато у меня сердце большое. Я спарринги провожу с большими бойцами — в два раза больше, чем я. Тренеры мои понимают, что это риск и шанс. Мы усердно готовимся к этому бою, — подытожил Эюбов.