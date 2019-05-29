Геннадий Головкин рассказал, сколько заработает по контракту с DAZN

Источник: Reuters

Официально о заключении соглашения стороны объявили 8 марта. Контракт, по которому Головкин будет проводить по два поединка в год, рассчитан на три года и шесть боев. По информации Yahoo! Sports, сделка принесет казахстанцу более 100 миллионов долларов. Эту же сумму озвучил и теперь уже бывший тренер GGG Абель Санчес, с которым Головкин расстался в апреле этого года после девяти лет сотрудничества.

Свой первый бой в рамках этого соглашения Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

— Это твой первый бой по контракту с DAZN, который принес тебе 100 миллионов долларов…

— Больше.

— Больше? Теперь ты богач.

— Не я, а люди. Все пишут про эти 100 миллионов. Да бросьте, ребята. Это неправда (смеется).

— Но денег много?

— Да, много. Но цифр не назову (улыбается).

— Теперь купишь себе новые «игрушки»?

— Если честно, мне это не нужно. У меня есть счастливая семья, и это мой самый большой подарок.