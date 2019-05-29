Геннадий Головкин рассказал, сколько заработает по контракту с DAZN

Официально о заключении соглашения стороны объявили 8 марта. Контракт, по которому Головкин будет проводить по два поединка в год, рассчитан на три года и шесть боев. По информации Yahoo! Sports, сделка принесет казахстанцу более 100 миллионов долларов. Эту же сумму озвучил и теперь уже бывший тренер GGG Абель Санчес, с которым Головкин расстался в апреле этого года после девяти лет сотрудничества.
Свой первый бой в рамках этого соглашения Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в
— Это твой первый бой по контракту с DAZN, который принес тебе 100 миллионов долларов…
— Больше.
— Больше? Теперь ты богач.
— Не я, а люди. Все пишут про эти 100 миллионов. Да бросьте, ребята. Это неправда (смеется).
— Но денег много?
— Да, много. Но цифр не назову (улыбается).
— Теперь купишь себе новые «игрушки»?
— Если честно, мне это не нужно. У меня есть счастливая семья, и это мой самый большой подарок.
Добавим, что к возращению на ринг Головкин готовится под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса. Накануне они провели открытую тренировку.