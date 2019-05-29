СМИ: Боксер Уайлдер проведет реванш против Ортиса 28 сентября

Источник: Reuters

В марте 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

По информации источника, Уайлдер подтвердил участие в заявленном бое. Поединок будет показан на телеканале Showtime.

Уайлдер в мае провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив соотечественника Доминика Бризила. 33-летний Уайлдер провел 42 боя в профессиональной карьере, в котором одержал 41 победу (40 нокаутом), еще один бой завершился вничью. На его счету есть бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в весовой категории свыше 91 кг.