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11:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Боксер Уайлдер проведет реванш против Ортиса 28 сентября

ТАСС, 29 мая. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет реванш против кубинца Луиса Ортиса 28 сентября. Об этом сообщил журналист телеканала Ring TV Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

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Источник: Reuters

В марте 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

По информации источника, Уайлдер подтвердил участие в заявленном бое. Поединок будет показан на телеканале Showtime.

Уайлдер в мае провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив соотечественника Доминика Бризила. 33-летний Уайлдер провел 42 боя в профессиональной карьере, в котором одержал 41 победу (40 нокаутом), еще один бой завершился вничью. На его счету есть бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в весовой категории свыше 91 кг.

40-летний Ортис провел 34 поединка в профессиональной карьере, в 31 из которых одержал победу и потерпел одно поражение, два боя были признаны несостоявшимися. В 2015—2016 годах был временным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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