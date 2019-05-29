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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тищенко 16 июня оспорит титул WBO Intercontinental в бою с Табулом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Евгений Тищенко 16 июня в Екатеринбурге проведет бой за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе с Абрахамом Табулом из Ганы, сообщили РИА Новости в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тищенко и Табул проведут бой в рамках второго Международного боксерского форума. Также 16 июня на ринг выйдут другие российские боксеры первого тяжелого веса — Дмитрий Кудряшов, Алексей Папин и Алексей Егоров.

Для олимпийского чемпиона 2016 года Тищенко этот бой будет пятым на профессиональном ринге, во всех своих поединках боксер одержал победы. В активе Табула 16 побед, поражение и ничья. Африканец провел лишь один бой за пределами Ганы, в котором и потерпел единственную неудачу.

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