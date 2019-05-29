Тищенко 16 июня оспорит титул WBO Intercontinental в бою с Табулом

Тищенко и Табул проведут бой в рамках второго Международного боксерского форума. Также 16 июня на ринг выйдут другие российские боксеры первого тяжелого веса — Дмитрий Кудряшов, Алексей Папин и Алексей Егоров.

Для олимпийского чемпиона 2016 года Тищенко этот бой будет пятым на профессиональном ринге, во всех своих поединках боксер одержал победы. В активе Табула 16 побед, поражение и ничья. Африканец провел лишь один бой за пределами Ганы, в котором и потерпел единственную неудачу.