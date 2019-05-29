Британцы подождут. Уайлдер проведет реванш с единственным, кто его чуть не уронил
Луис Ортиз попробует удивить мир, но ему будет сложнее, чем полтора года назад.
Луис Ортиз попробует удивить мир, но ему будет сложнее, чем полтора года назад.
Пока все гадали, кого же из двух британских гигантов Деонтею Уайлдеру дадут следующим: Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа, он выбрал другой путь. Его менеджмент решил не ждать, пока англичане разберутся с малоизвестными соперниками, и зарядил огромный реванш. 28 сентября американец встретится с Луисом Ортизом — единственным человеком, кто сделал Деонтею
Если и имело смысл
Ортиз — тучный бесформенный гигант с заметным лишним весом. Это, возможно, добавляет ему мощи, но снижает выносливость и подвижность. После 40 это становится уже настолько заметно, что может влиять на результат. Ортиз сейчас не так хорош, как в 2015 году и будет только замедляться. Правда, удар у него
Самому Деонтею тоже время терять смысла нет. Мировой титул он завоевал в 2015 году, но с тех пор провел лишь два с половиной действительно серьезных боя: с Ортизом в марте 2018-го и с Фьюри в декабре того же года. Подавляющее большинство защит пояса были добровольными, с соперниками, которые победить Уайлдера не могли в принципе. Крис Ареола был слишком стар, Артур Шпилька слишком неопытен, а Бермейн Стиверн — вообще никакой после двухлетнего простоя.
Уайлдеру в этом году исполнится 34, для тяжа это еще не солидный возраст, но и не такой, когда можно проводить абсолютно бессмысленные бои. Временем нужно распоряжаться с пользой. Бой с Ортизом — однозначно движение вперед. Кубинец — единственный, кто реально протестировал подбородок Деонтея за последние много лет. В восьмом раунде американец был зажат у канатов и нахватал столько, что был на грани нокаута. Его спасли канаты и гонг. Но к чести Деонтея, он выдержал: был бы подбородок хрустальный, никакие канаты бы не помогли. На его месте 99,9 процентов боксеров уснуло бы минут на пять.
Несмотря на всю серьезность боя с Ортизом, к реальной славе он Уайлдера не приведет. В мире есть всего два боксера, победа над которыми превратят Деонтея из отличного бойца в великого. Их имена все знают, но на всякий случай проговорим: Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Особенно — второй. Первого Део, как он сам уверен, уже прошел. Там была ничья, но с двумя нокдаунами Фьюри. При этом Тайсон большую часть боя американца переигрывал. Это был самый зрелищный бой 2018 года, и реванш, безусловно, требуется.
Но главное — это Джошуа. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с участием двух самых жестких атлетов планеты — это вошло бы в историю примерно так же, как битвы Али с Форманом и Фрейзером, Тайсона с Холифилдом и Льюисом. Времена изменились, но, поверьте, лет через 20 бой Джошуа с Уайдлером вспоминался бы как легендарный. На двоих эти ребята одержали 63 победы, 61 из них нокаутом, и не потерпели ни одного поражения. Ничего круче их боя сейчас в боксе нет.
Так что повторная победа над Ортизом может стать для Уайлдера трамплином к мегабоям. Надо только, чтобы Энтони Джошуа прошел Энди Руиса в ближайшие выходные, а Тайсон Фьюри — Тома Шварца через две недели. Но этому вряд ли