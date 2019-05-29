Британцы подождут. Уайлдер проведет реванш с единственным, кто его чуть не уронил

Источник: Спорт-Экспресс

Пока все гадали, кого же из двух британских гигантов Деонтею Уайлдеру дадут следующим: Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа, он выбрал другой путь. Его менеджмент решил не ждать, пока англичане разберутся с малоизвестными соперниками, и зарядил огромный реванш. 28 сентября американец встретится с Луисом Ортизом — единственным человеком, кто сделал Деонтею по-настоящему больно.

Время не терять

Если и имело смысл когда-то проводить реванш с Ортизом, то только в ближайшее время. Кубинец уже давно не прогрессирует, а если быть честным, то дерется все хуже и хуже. Ему 40 лет, но дело не столько в этом, сколько в его телосложении. Он не из тех, кого можно назвать суператлетом, как те же Уайлдер, Джошуа или братья Кличко.

Ортиз — тучный бесформенный гигант с заметным лишним весом. Это, возможно, добавляет ему мощи, но снижает выносливость и подвижность. После 40 это становится уже настолько заметно, что может влиять на результат. Ортиз сейчас не так хорош, как в 2015 году и будет только замедляться. Правда, удар у него по-прежнему могучий. Кому как не Уайлдеру это знать.

Самому Деонтею тоже время терять смысла нет. Мировой титул он завоевал в 2015 году, но с тех пор провел лишь два с половиной действительно серьезных боя: с Ортизом в марте 2018-го и с Фьюри в декабре того же года. Подавляющее большинство защит пояса были добровольными, с соперниками, которые победить Уайлдера не могли в принципе. Крис Ареола был слишком стар, Артур Шпилька слишком неопытен, а Бермейн Стиверн — вообще никакой после двухлетнего простоя.

Уайлдеру в этом году исполнится 34, для тяжа это еще не солидный возраст, но и не такой, когда можно проводить абсолютно бессмысленные бои. Временем нужно распоряжаться с пользой. Бой с Ортизом — однозначно движение вперед. Кубинец — единственный, кто реально протестировал подбородок Деонтея за последние много лет. В восьмом раунде американец был зажат у канатов и нахватал столько, что был на грани нокаута. Его спасли канаты и гонг. Но к чести Деонтея, он выдержал: был бы подбородок хрустальный, никакие канаты бы не помогли. На его месте 99,9 процентов боксеров уснуло бы минут на пять.

Трамплин к славе

Несмотря на всю серьезность боя с Ортизом, к реальной славе он Уайлдера не приведет. В мире есть всего два боксера, победа над которыми превратят Деонтея из отличного бойца в великого. Их имена все знают, но на всякий случай проговорим: Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Особенно — второй. Первого Део, как он сам уверен, уже прошел. Там была ничья, но с двумя нокдаунами Фьюри. При этом Тайсон большую часть боя американца переигрывал. Это был самый зрелищный бой 2018 года, и реванш, безусловно, требуется.

Но главное — это Джошуа. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с участием двух самых жестких атлетов планеты — это вошло бы в историю примерно так же, как битвы Али с Форманом и Фрейзером, Тайсона с Холифилдом и Льюисом. Времена изменились, но, поверьте, лет через 20 бой Джошуа с Уайдлером вспоминался бы как легендарный. На двоих эти ребята одержали 63 победы, 61 из них нокаутом, и не потерпели ни одного поражения. Ничего круче их боя сейчас в боксе нет.