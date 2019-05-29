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17:49 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец с 22 победами встретится с соперником обидчика Пакьяо

Казахстанский полусредневес Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) следующий бой проведет 1 июня в Великобритании, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса на арене Vale Sports в Кардиффе Тураров в поединке по правилам восьми раундов встретится с 28-летним ганцем Ричмондом Джанбергом (29−3−1, 23 КО). В столице Уэльса также выступит казахстанец Султан Заурбек (6−0, 4 КО).

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Для Джанберга предстоящий бой станет лишь вторым за пределами Ганы. В 2015 году в своем первом зарубежном поединке он проиграл нокаутом в третьем раунде будущему чемпиону мира австралийцу Джеффом Хорном (19−1−1, 13 КО). В июле 2017 года Хорн сенсационно победил легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (61−7−2, 39 КО) и отобрал у него титул WBO, который сам потерял в июне 2018-го после поражения нокаутом от американца Теренса Кроуфорда (35−0, 26 КО).

28-летний Тураров последний раз выходил на ринг в сентябре 2017 года. После боя в Великобритании он 6 июля выступит на вечере бокса в Нур-Султане, где главным событием заявлена первая защита чемпиона WBC в легчайшем весе француза Нордина Оубали (15−0, 11 КО).

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