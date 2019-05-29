Чемпион WBO во втором среднем весе ответил Головкину на его критику

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Ранее Головкин заявил, что «Сондерс не стоит внимания». Сам британец утверждал, что дважды подписывал контракт на бой с GGG.

«GGG, вот сообщение от твоего менеджера некоторое время назад. Все еще жду твою подпись. #СлишкомСкользкий для тебя, старик», — написал Сондерса, отметив Головкина и показав переписку с его промоутером Томом Леффлером.

К твиту Сондерс прикрепил переписку с Леффлером от 13 марта 2017 года, которую уже показывал ранее.

— Привет, Билли. Извиняюсь за задержку, сегодня была пресс-конференция. Свяжись с Фрэнком Уорреном (промоутер Сондерса — прим.Vesti.kz) и скажи ему, что мы вышлем соглашение на этой неделе. Извини за задержку, слишком заняты этим боем (в тот момент оставалось пять дней до боя Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом — прим.Vesti.kz).

— Хорошо, друг. Удачи во всем этом. Буду ждать с нетерпением от тебя новостей. Спасибо.

Напомним, вакантный титул WBO Сондерс завоевал 13 мая, когда единогласным решением победил Шефута Исуфи (27−4−2, 20 КО) из Германии.