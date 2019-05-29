Чемпион WBO во втором среднем весе ответил Головкину на его критику
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (27−0, 34 КО) ответил казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО).
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (27−0, 34 КО) ответил казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО).
Ранее Головкин заявил, что «Сондерс не стоит внимания». Сам британец утверждал, что дважды подписывал контракт на бой с GGG.
«GGG, вот сообщение от твоего менеджера некоторое время назад. Все еще жду твою подпись. #СлишкомСкользкий для тебя, старик», — написал Сондерса, отметив Головкина и показав переписку с его промоутером Томом Леффлером.
К твиту Сондерс прикрепил переписку с Леффлером от 13 марта 2017 года, которую уже показывал ранее.
— Привет, Билли. Извиняюсь за задержку, сегодня была
— Хорошо, друг. Удачи во всем этом. Буду ждать с нетерпением от тебя новостей. Спасибо.
Напомним, вакантный титул WBO Сондерс завоевал 13 мая, когда единогласным решением победил Шефута Исуфи (27−4−2, 20 КО) из Германии.
С декабря 2015 по октябрь 2018 года Сондерс был чемпионом WBO в среднем весе, а Головкин одновременно владел титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Боксеры могли встретиться в бою за «абсолют», но в итоге так и не договорились.