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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион WBO во втором среднем весе ответил Головкину на его критику

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (27−0, 34 КО) ответил казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО).

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Источник: Reuters

Ранее Головкин заявил, что «Сондерс не стоит внимания». Сам британец утверждал, что дважды подписывал контракт на бой с GGG.

«GGG, вот сообщение от твоего менеджера некоторое время назад. Все еще жду твою подпись. #СлишкомСкользкий для тебя, старик», — написал Сондерса, отметив Головкина и показав переписку с его промоутером Томом Леффлером.

К твиту Сондерс прикрепил переписку с Леффлером от 13 марта 2017 года, которую уже показывал ранее.

— Привет, Билли. Извиняюсь за задержку, сегодня была пресс-конференция. Свяжись с Фрэнком Уорреном (промоутер Сондерса — прим.Vesti.kz) и скажи ему, что мы вышлем соглашение на этой неделе. Извини за задержку, слишком заняты этим боем (в тот момент оставалось пять дней до боя Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом — прим.Vesti.kz).

— Хорошо, друг. Удачи во всем этом. Буду ждать с нетерпением от тебя новостей. Спасибо.

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Напомним, вакантный титул WBO Сондерс завоевал 13 мая, когда единогласным решением победил Шефута Исуфи (27−4−2, 20 КО) из Германии.

С декабря 2015 по октябрь 2018 года Сондерс был чемпионом WBO в среднем весе, а Головкин одновременно владел титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Боксеры могли встретиться в бою за «абсолют», но в итоге так и не договорились.

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