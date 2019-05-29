Экс-чемпион мира перед боем с победителем WBSS рассказал о переговорах с Головкиным

В начале апреля именно Н`Жикам назывался фаворитом на бой с Головкиным, но казахстанец в итоге 8 июня на арене Madison Square Garden в
За неделю до этого на MSG пройдет бой Н`Жикам — Смит, который станет частью андеркарта поединка чемпиона WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) с американцем Энди
Интересно, что в прошлом году Н`Жикам и Смит были
«Не знаю, почему сорвались переговоры с Головкиным. Это был бы хороший бой для среднего веса, — считает Н`Жикам. — Я не знаю причины, почему, но с пониманием отношусь к этому. После трех недель переговоров мы были разочарованы информацией, что бой со мной не состоится. Мне было не сложно согласиться на бой со Смитом. В обычной жизни я вешу как суперсредневес. Я знаю преимущества Смита — это высокий рост, отличный удар справа, хук. Но у меня есть стратегия для победы над ним. Мы ее начали разрабатывать еще во время переговоров с ним. Я не такой, чтобы впечатлиться
Отметим, что 35-летний Н`Жикам сейчас владеет поясом WBC Silver в среднем весе, а до этого был чемпионом WBO и «регулярным» и «временным» чемпионом WBA.
Ранее стало известно, что Головкин посетит вечер бокса Джошуа — Руис. В прошлом году ему бросал вызов Смит.