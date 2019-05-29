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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира перед боем с победителем WBSS рассказал о переговорах с Головкиным

Французско-камерунский боксер Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО) в интервью IFL TV вспомнил переговоры с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и заявил, что у него есть победная стратегия на бой против чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе британца Каллума Смита (25−0, 18 КО).

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В начале апреля именно Н`Жикам назывался фаворитом на бой с Головкиным, но казахстанец в итоге 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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За неделю до этого на MSG пройдет бой Н`Жикам — Смит, который станет частью андеркарта поединка чемпиона WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) с американцем Энди Руисом-младшим (32−1, 21 КО).

Интересно, что в прошлом году Н`Жикам и Смит были спарринг-партнерами.

«Не знаю, почему сорвались переговоры с Головкиным. Это был бы хороший бой для среднего веса, — считает Н`Жикам. — Я не знаю причины, почему, но с пониманием отношусь к этому. После трех недель переговоров мы были разочарованы информацией, что бой со мной не состоится. Мне было не сложно согласиться на бой со Смитом. В обычной жизни я вешу как суперсредневес. Я знаю преимущества Смита — это высокий рост, отличный удар справа, хук. Но у меня есть стратегия для победы над ним. Мы ее начали разрабатывать еще во время переговоров с ним. Я не такой, чтобы впечатлиться каким-то боксером. Я — боец, который уважает всех коллег, бокс — сложная игра. Уважаю его тренера Джо Гэллахера, всю семью Смита, у нас с Каллумом хорошие отношения, могу назвать его другом. Но бой есть бой. Но у него есть титул, и я хочу отобрать его. Победа над Смитом сделает меня первым французом, у которого будет такой пояс в этом весе, да и вообще — большим боксером в стране. Я упорно работал каждый день и субботний вечер будет моим звездным часом», — заявил Н`Жикам.

Отметим, что 35-летний Н`Жикам сейчас владеет поясом WBC Silver в среднем весе, а до этого был чемпионом WBO и «регулярным» и «временным» чемпионом WBA.

Ранее стало известно, что Головкин посетит вечер бокса Джошуа — Руис. В прошлом году ему бросал вызов Смит.

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