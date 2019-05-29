Экс-чемпион мира перед боем с победителем WBSS рассказал о переговорах с Головкиным

«Не знаю, почему сорвались переговоры с Головкиным. Это был бы хороший бой для среднего веса, — считает Н`Жикам. — Я не знаю причины, почему, но с пониманием отношусь к этому. После трех недель переговоров мы были разочарованы информацией, что бой со мной не состоится. Мне было не сложно согласиться на бой со Смитом. В обычной жизни я вешу как суперсредневес. Я знаю преимущества Смита — это высокий рост, отличный удар справа, хук. Но у меня есть стратегия для победы над ним. Мы ее начали разрабатывать еще во время переговоров с ним. Я не такой, чтобы впечатлиться каким-то боксером. Я — боец, который уважает всех коллег, бокс — сложная игра. Уважаю его тренера Джо Гэллахера, всю семью Смита, у нас с Каллумом хорошие отношения, могу назвать его другом. Но бой есть бой. Но у него есть титул, и я хочу отобрать его. Победа над Смитом сделает меня первым французом, у которого будет такой пояс в этом весе, да и вообще — большим боксером в стране. Я упорно работал каждый день и субботний вечер будет моим звездным часом», — заявил Н`Жикам.