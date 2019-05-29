Казахстанец с 15 нокаутами объяснил выбор соперника экс-чемпиона мира для возвращения

— Соперник непростой, но мы отлично готовы. Посмотрим, что будет 1 июня, — поделился Тураров.

— Волнение есть, ведь это, первый бой после паузы?

— Я его видел. Никакого волнения у меня нет. Все хорошо. Да, прошло полтора года с моего последнего поединка, но мы провели хорошую подготовку к поединку со своим первым тренером Сагатбеком Мусахановым.

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— Что скажете о сопернике? В чем он хорош?

— Ничего особенного не скажу. Он дрался с Джеффом Хорном, но проиграл. Вот так.

— Уже вылетели на место боя?

— Да, мы сейчас в Лондоне. Далее отправимся в Кардифф, где пройдет поединок.

Напомним, рейтинговый поединок Турарова с Джанбергом станет для казахстанца первым не только после сентября 2017 года, но и дебютным с новыми менеджерами из британской компании MTK Global. Затем он планирует выступить 6 в Нур-Султане, и этот бой может стать уже титульным.