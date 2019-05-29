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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец с 15 нокаутами объяснил выбор соперника экс-чемпиона мира для возвращения

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выбор в соперники Ричмонда Джанберга (29−3−1, 23 КО) из Ганы. Полусредневес считает, что его в столице Уэльса 1 июня ждет конкурентный поединок.

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— Соперник непростой, но мы отлично готовы. Посмотрим, что будет 1 июня, — поделился Тураров.

— Волнение есть, ведь это, первый бой после паузы?
— Я его видел. Никакого волнения у меня нет. Все хорошо. Да, прошло полтора года с моего последнего поединка, но мы провели хорошую подготовку к поединку со своим первым тренером Сагатбеком Мусахановым.

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— Что скажете о сопернике? В чем он хорош?
— Ничего особенного не скажу. Он дрался с Джеффом Хорном, но проиграл. Вот так.

— Уже вылетели на место боя?
— Да, мы сейчас в Лондоне. Далее отправимся в Кардифф, где пройдет поединок.

Напомним, рейтинговый поединок Турарова с Джанбергом станет для казахстанца первым не только после сентября 2017 года, но и дебютным с новыми менеджерами из британской компании MTK Global. Затем он планирует выступить 6 в Нур-Султане, и этот бой может стать уже титульным.

Для Джанберга предстоящий бой станет лишь вторым за пределами Ганы. В 2015 году в своем первом зарубежном поединке он проиграл нокаутом в третьем раунде будущему чемпиону мира по версии WBO австралийцу Джеффу Хорну (19−1−1, 13 КО).

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