Казахстанец с 15 нокаутами объяснил выбор соперника экс-чемпиона мира для возвращения
Казахстанский
Казахстанский
— Соперник непростой, но мы отлично готовы. Посмотрим, что будет 1 июня, — поделился Тураров.
— Волнение есть, ведь это, первый бой после паузы?
— Я его видел. Никакого волнения у меня нет. Все хорошо. Да, прошло полтора года с моего последнего поединка, но мы провели хорошую подготовку к поединку со своим первым тренером Сагатбеком Мусахановым.
— Что скажете о сопернике? В чем он хорош?
— Ничего особенного не скажу. Он дрался с Джеффом Хорном, но проиграл. Вот так.
— Уже вылетели на место боя?
— Да, мы сейчас в Лондоне. Далее отправимся в Кардифф, где пройдет поединок.
Напомним, рейтинговый поединок Турарова с Джанбергом станет для казахстанца первым не только после сентября 2017 года, но и дебютным с новыми менеджерами из британской компании MTK Global. Затем он планирует выступить 6 в
Для Джанберга предстоящий бой станет лишь вторым за пределами Ганы. В 2015 году в своем первом зарубежном поединке он проиграл нокаутом в третьем раунде будущему чемпиону мира по версии WBO австралийцу Джеффу Хорну (19−1−1, 13 КО).