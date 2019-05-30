Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Греция
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
09:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень важно закончить серию против “Канело” победой». Головкин задумал переход в другой вес

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) заявил, что обязательно проведет очередной бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Боксеры встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а второй — победой мексиканца. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Головкина, третий поединок с «Канело» может состояться уже в сентябре этого года.

«Я полностью уверен, что этот бой состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Нужно делать шаг за шагом. Давайте проведем бой с Альваресом, а затем уже решим, переходить в другую весовую категорию или нет», — цитирует Головкина BoxingScene.com.

Правда, до этого Головкину предстоит пройти непобежденного канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Канело» же в мае этого победил Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО). Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу. На том поединке присутствовал и Головкин, который остался разочарован увиденным, назвав бой «скучным спаррингом».

Стал известен один из турниров "Барыса" перед стартом сезона в КХЛ
Главные герои «Зенита»: версия Михаила Боярского
СМИ: Неймар предложил свои услуги «Барселоне»
УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы
Ирина Слуцкая: Если не принимать таблетки, то я умру
Медведева исполнила с Туктамышевой обольстительный танец (видео)
Первая ракетка России не сумела выйти в 3-й раунд «Ролан Гаррос»
СМИ: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь