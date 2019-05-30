«Очень важно закончить серию против “Канело” победой». Головкин задумал переход в другой вес

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Боксеры встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а второй — победой мексиканца. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Головкина, третий поединок с «Канело» может состояться уже в сентябре этого года.

«Я полностью уверен, что этот бой состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Нужно делать шаг за шагом. Давайте проведем бой с Альваресом, а затем уже решим, переходить в другую весовую категорию или нет», — цитирует Головкина BoxingScene.com.

Правда, до этого Головкину предстоит пройти непобежденного канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.