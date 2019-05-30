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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Очистился от скандала перед трилогией с Головкиным? Озвучены результаты допинг-тестов «Канело» за год

Ассоциацией добровольного тестирования на допинг (VADA) обнародовала результаты проб за год, взятых у чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 34 КО).

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Источник: Reuters

Альварес проходил допинг-тесты в рамках программы «Чистый бокс», организованной VADA совместно с WBC (Всемирным боксерским советом).

«Поздравляем “Канело” с успешным завершением годичной программы добровольного допинг-тестирования от VADA», — говорится в сообщении организации. Таким образом, все пробы, взятые у мексиканца за этот период, были отрицательными.

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Напомним, Альварес оказался в центре допинг-скандала в промежутке между первым и вторыми боями с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Соперники встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Хотя изначально второй поединок должен был состояться в мае 2018 года, но он сорвался по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Впоследствии Альварес отказался от реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию. С большими сложностями стороны договорились о повторном бое на сентябрь.

Ожидается, что в сентябре 2019 года они проведут третий бой. Правда, до этого Головкину нужно пройти непобежденного канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Канело» же свою часть дела уже выполнил — в мае победил Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО). Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу. На том поединке присутствовал и Головкин, который остался разочарован увиденным, назвав бой «скучным спаррингом».

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