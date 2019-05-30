«Я ко всему готов»: казахстанский боксер — о бое в Кардиффе и дебюте в Нур-Султане
Казахстанский
Казахстанский
Вечер профессионального бокса пройдет в столице Уэльса — Кардиффе. Поединок между Заурбеком и Гонсалесом состоится в легком весе.
— Султан, как проходит подготовка к поединку?
— Все хорошо. Все по плану.
— Что скажешь о сопернике?
— Соперника мне меняли три раза. Не могу
— В июле ждет профессиональный дебют в Казахстане. Есть
— Да, хорошо, когда выступаешь за границей, но на родине боксировать еще сложнее.
— Почему?
— Не знаю. Я думаю, что бой будет непростым. Но как я сказал — я готов к нему.
— Он будет рейтинговым?
— Да.
— Кто придет поболеть?
— Поддерживающие меня соотечественники.
— А в
— Друзья придут. Родственники и ребята, с которыми был в сборной страны.
Добавим, что помимо Султана Заурбека в вечере бокса в Кардиффе примет участие еще один наш соотечественник — 28-летний Жанкош Тураров (22−0, 15 КО). Полусредневес также проведет восьмираундовую встречу: его соперником станет Ричмонд Джанберг (29−3−1, 23 КО) из Ганы.