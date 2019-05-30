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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Я ко всему готов»: казахстанский боксер — о бое в Кардиффе и дебюте в Нур-Султане

Казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек (6−0, 4 КО) в Кардиффе 1 июня впервые в карьере проведет восьмираундовый поединок. Корреспондент Vesti.kz связался с 23-летним спортсменом, который проведет бой с Серхио Гонсалесом (10−15−5, 7 КО) из Никарагуа.

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Источник: twitter.com/MTKGlobal

Вечер профессионального бокса пройдет в столице Уэльса — Кардиффе. Поединок между Заурбеком и Гонсалесом состоится в легком весе.

— Султан, как проходит подготовка к поединку?

— Все хорошо. Все по плану.

— Что скажешь о сопернике?

— Соперника мне меняли три раза. Не могу что-то конкретное сказать. Не видел его, но каким бы он ни был, я ко всему готов.

— В июле ждет профессиональный дебют в Казахстане. Есть какие-то особые ощущения?

— Да, хорошо, когда выступаешь за границей, но на родине боксировать еще сложнее.

— Почему?

— Не знаю. Я думаю, что бой будет непростым. Но как я сказал — я готов к нему.

— Он будет рейтинговым?

— Да.

— Кто придет поболеть?

— Поддерживающие меня соотечественники.

— А в Нур-Султане?

— Друзья придут. Родственники и ребята, с которыми был в сборной страны.

Добавим, что помимо Султана Заурбека в вечере бокса в Кардиффе примет участие еще один наш соотечественник — 28-летний Жанкош Тураров (22−0, 15 КО). Полусредневес также проведет восьмираундовую встречу: его соперником станет Ричмонд Джанберг (29−3−1, 23 КО) из Ганы.

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