«Я ко всему готов»: казахстанский боксер — о бое в Кардиффе и дебюте в Нур-Султане

Источник: twitter.com/MTKGlobal

Вечер профессионального бокса пройдет в столице Уэльса — Кардиффе. Поединок между Заурбеком и Гонсалесом состоится в легком весе.

— Султан, как проходит подготовка к поединку?

— Все хорошо. Все по плану.

— Что скажешь о сопернике?

— Соперника мне меняли три раза. Не могу что-то конкретное сказать. Не видел его, но каким бы он ни был, я ко всему готов.

— В июле ждет профессиональный дебют в Казахстане. Есть какие-то особые ощущения?

— Да, хорошо, когда выступаешь за границей, но на родине боксировать еще сложнее.

— Почему?

— Не знаю. Я думаю, что бой будет непростым. Но как я сказал — я готов к нему.

— Он будет рейтинговым?

— Да.

— Кто придет поболеть?

— Поддерживающие меня соотечественники.

— А в Нур-Султане?

— Друзья придут. Родственники и ребята, с которыми был в сборной страны.