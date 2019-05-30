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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кубок Короля и не только»: как сборная Казахстана по боксу будет готовиться к ЧМ-2019

Сборная Казахстана по боксу начинает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в этом году в России. Тренерский штаб Галымбека Кенжебаева запланировал участие в нескольких международных турнирах. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Планетарное состязание запланировано на сентябрь, но подготовка к нему стартовала уже сейчас. Первым для команды станет турнир China Open в Шанхае, куда отправятся молодые спортсмены — бывшие члены молодежного состава.

В начале июня некоторые боксеры поедут на международное состязание в Кубу, а потом всех ждет восстановительный сбор в Турции (с 12 по 22 число). 26 июня начнется совместный сбор с командами России, Беларуси, Украины и США в Нур-Султане.

В первых числах июля казахстанцы выступят сразу на двух турнирах. 7 июля в Таиланде начнется «Кубок Короля», а на следующий день в столице Казахстана — Кубок Президента. Основной состав, скорее всего, сосредоточится на первенстве в Нур-Султане.

Август будет посвящен только тренировкам. Первая половина месяца пройдет в занятиях по общефизической подготовке, а вторая — специальной подготовке. В начале сентября сборная Казахстана отправится в Екатеринбург, где и пройдет ЧМ-2019.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной Казахстана рассматривает вариант привлечения боксеров-профессионалов на Олимпиаду-2020. Также главный тренер сборной Казахстана Галымбек Кенжебаев прокомментировал конкуренцию с боксерами Узбекистана, назвав преимущество отечественных спортсменов.

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