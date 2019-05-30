«Показать уникальный подход GGG к бою»: звезда Голливуда снял документальный фильм к дебюту Головкина на DAZN

Лента под названием «40 дней», снятая стриминговым сервисом DAZN, посвящена предстоящему бою GGG против небитого канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).
«Мы рады представить следующую главу “40 дней”. Поддержите GGG и Стива Роллса в их бою 8 июня», — анонсировал фильм DAZN.
«Как давний поклонник бокса, я рад сотрудничеству с DAZN, чтобы осветить уникальный подход Геннадия к бою», — цитирует Марка Уолберга BoxingScene.
«Чтобы устроить Big Drama Show, нужно много работать. “40 дней” находились в тренировочном лагере от начала до конца. Поклонники бокса увидят все это, поскольку мы с Джонатаном Бэнксом готовимся к войне в Мекке бокса — Madison Square Garden», — прокомментировал Геннадий Головкин.
«40 дней» — это серия документальных фильмов о всемирно известных боксерах. Глава о бое Головкин — Роллс станет первой при сотрудничестве DAZN с Unrealistic Ideas и Film 45.
«Когда мы посетили лагерь GGG в Big Bear, мы спросили его, кто, по его мнению, лучше всего расскажет его историю. Он сразу же попросил Марка Уолберга и Питера Берга», — рассказал представитель DAZN Джейми Горовиц.
Напомним, бой Головкина с Роллсом состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для казахстанского боксера этот поединок станет первым в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.