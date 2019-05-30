Текущие события
Футбол. Сборные
30.05
Турция2
Греция1
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
9«Локомотив» выиграл Кубок России
30 мая, источник: Vesti.kz

«Показать уникальный подход GGG к бою»: звезда Голливуда снял документальный фильм к дебюту Головкина на DAZN

Знаменитый голливудский актер и продюсер Марк Уолберг, известный своим фанатским отношением к Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), выступит сопродюсером фильма о звезде казахстанского бокса, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: instagram.com/tomloeffler1

Лента под названием «40 дней», снятая стриминговым сервисом DAZN, посвящена предстоящему бою GGG против небитого канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

«Мы рады представить следующую главу “40 дней”. Поддержите GGG и Стива Роллса в их бою 8 июня», — анонсировал фильм DAZN.

«Как давний поклонник бокса, я рад сотрудничеству с DAZN, чтобы осветить уникальный подход Геннадия к бою», — цитирует Марка Уолберга BoxingScene.

«Чтобы устроить Big Drama Show, нужно много работать. “40 дней” находились в тренировочном лагере от начала до конца. Поклонники бокса увидят все это, поскольку мы с Джонатаном Бэнксом готовимся к войне в Мекке бокса — Madison Square Garden», — прокомментировал Геннадий Головкин.

«40 дней» — это серия документальных фильмов о всемирно известных боксерах. Глава о бое Головкин — Роллс станет первой при сотрудничестве DAZN с Unrealistic Ideas и Film 45.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда мы посетили лагерь GGG в Big Bear, мы спросили его, кто, по его мнению, лучше всего расскажет его историю. Он сразу же попросил Марка Уолберга и Питера Берга», — рассказал представитель DAZN Джейми Горовиц.

Напомним, бой Головкина с Роллсом состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для казахстанского боксера этот поединок станет первым в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

Сауль Альварес стал рекламным "лицом" WBC
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород» в матче за путевку в РПЛ
Геннадий Орлов поделился мнением о футбольном будущем Кокорина
Жена Овечкина обвинила журнал в выдуманном интервью мужа (фото)
«Чемпионат»: «Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма»
Артем Дзюба рассказал о новой встрече с Леонидом Федуном
СМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста сборной России
Россиянин вышел в третий круг Roland Garros, проиграв сет 0:6
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь