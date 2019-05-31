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31 мая, источник: Vesti.kz

«Я вернулся еще сильнее». Канат Ислам заявил о смене весовой категории и рассказал о планах на чемпионский пояс

Боксер провел пресс-конференцию в Алматы.

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Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) будет выступать в среднем дивизионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной его возвращению на ринг, передает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмен отметил, что в его планах продвижение по линии WBO.

«Я решил сменить весовую категорию и теперь буду выступать в среднем дивизионе. У меня был долгий перерыв, но я справился и вернулся еще сильнее», — сказал Ислам.

Его бой за пояс WBO Intercontinental в среднем весе состоится 5 июля в Алматы. В андеркарте этого вечера выступит еще один казахстанец — непобежденный боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО).

«Мой соперник будет из ТОП-10 рейтинга WBO, — отметил 34-летний Ислам. — Пока его имя неизвестно, но я готов. Мой менеджер ведет переговоры, есть претенденты, имя объявим позже. Моя главная цель — пойти по линии WBO и завоевать пояс. Я готов к большим боям, и моим первым шагом станет поединок в Алматы. Я чувствую себя хорошо и готов боксировать еще долго».

Напомним, что Ислам не выходил на ринг с сентября 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО) в Астане. Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, которых он в итоге лишился.

В 2018 году боксер отправился в США, где подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом. В июне он должен был драться против Фернандо Каркамо из Мексики, но та схватка была отменена из-за травмы Ислама. Тем самым перерыв казахстанского боксера к моменту возвращения на ринг составит 21 месяц.

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