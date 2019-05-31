Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов раскрыл информацию о своих гонорарах в профи
Казахстанский
Казахстанский
— За сколько боев ты сможешь заработать себе на квартиру в
— Смотря какую квартиру и в каком районе. Ну, примерно, за гонорар от четырех боев я могу купить однокомнатную квартиру в столице (цены на «однушки» площадью от 29−30 квадратов в
— С кем из боксеров общаешься?
— Я общаюсь с Батыром Джукембаевым, Мадияром Ашкеевым. Мы практически все дружим, держим связь и созваниваемся. Конечно, мы видимся редко, ведь я готовлюсь в одном месте, а они — в других.
— Какую цель ставишь перед собой?
— Я хочу стать чемпионом мира и прославлять свою страну.
Напомним, Елеусинов выиграл подряд семь боев среди профессионалов. В последнем поединке казахстанец решением победил Луиса Норамбуэна (3−2−1, 0 КО) из Чили. В этом бою боксеры столкнулись головами, но избежали серьезных повреждений.