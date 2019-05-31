Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов раскрыл информацию о своих гонорарах в профи

— За сколько боев ты сможешь заработать себе на квартиру в Нур-Султане?

— Смотря какую квартиру и в каком районе. Ну, примерно, за гонорар от четырех боев я могу купить однокомнатную квартиру в столице (цены на «однушки» площадью от 29−30 квадратов в Нур-Султане начинаются с 6 миллионов тенге — прим.Vesti.kz).

— С кем из боксеров общаешься?

— Я общаюсь с Батыром Джукембаевым, Мадияром Ашкеевым. Мы практически все дружим, держим связь и созваниваемся. Конечно, мы видимся редко, ведь я готовлюсь в одном месте, а они — в других. Кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Калифорнии или Канаде.

— Какую цель ставишь перед собой?

— Я хочу стать чемпионом мира и прославлять свою страну.