Елеусинов высказал свое отношение к Головкину и объяснил ситуацию с боем в андеркарте
Олимпийский чемпион казахстанец Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО) в интервью The Эфир с Ляйлой Султанкызы на Tengrinews TV рассказал о своем отношении к
Олимпийский чемпион казахстанец Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО) в интервью The Эфир с Ляйлой Султанкызы на Tengrinews TV рассказал о своем отношении к
Ранее Елеусинов мог провести первый в карьере десятираундовый бой в андеркарте поединка Головкина и канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), но в итоге выступил 25 мая, победив решением чилийца Луиса Норамбуэна (3−2−1, 0 КО) по итогам шести раундов.
Позднее сам Головкин прокомментировал ситуацию, а его промоутер Том Леффлер задался вопросом, зачем команда Елеусинова вводила в заблуждение его фанатов.
«По идее, я хотел закрыть эту тему, — говорит Елеусинов. — Особо не хочу никому рассказывать. Потому что я особо не замешан в этой ситуации. Это просто реакция наших менеджеров. Изначально мой бой должен был пройти 25 мая, потом они взяли и перенесли бой, к которому я готовился, на 8 июня.
Потом я согласился. Две стороны проводили переговоры. Никто не был против. В итоге сказали что бой не состоится и вместо меня выйдет другой боксер. Так мне сказали менеджеры.
Здесь нет никакого пренебрежения. Может, его обидело
Некоторые думают, что я делаю себе пиар с помощью Головкина. У меня никогда такой мысли и не было. Например, заграничные журналисты у меня сами спрашивают про Головкина, они думают, что мы с ним тесно общаемся. Мы с ним никогда не были в плохих отношениях, но и тесно не общались. Я им сказал как есть — что мы не общаемся особо, знаем, что из одной страны, я его уважаю как национального героя. Вот после этих слов пошли такие слухи. На каждом интервью не хотел одно и то же говорить, ведь его во всех интервью хвалят.
И тем же я не хотел его очернить или показать плохим. Я как личность выразил свое мнение. Если бы мне дали волю я бы и ничего не говорил. Просто журналисты сами спрашивают. Я не хотел порочить или пиариться. Но я заметил
Ранее стало известно, что Елеусинов во второй раз стал отцом, а в июле может провести первый в карьере титульный бой. В профи олимпийский чемпион дебютировал в апреле 2018 года. Из семи боев четыре он провел в США, два — в Великобритании, а еще один раз выступал в Монако.
Бой Головкин — Роллс пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden d