Елеусинов высказал свое отношение к Головкину и объяснил ситуацию с боем в андеркарте

Ранее Елеусинов мог провести первый в карьере десятираундовый бой в андеркарте поединка Головкина и канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), но в итоге выступил 25 мая, победив решением чилийца Луиса Норамбуэна (3−2−1, 0 КО) по итогам шести раундов.

Позднее сам Головкин прокомментировал ситуацию, а его промоутер Том Леффлер задался вопросом, зачем команда Елеусинова вводила в заблуждение его фанатов.

«По идее, я хотел закрыть эту тему, — говорит Елеусинов. — Особо не хочу никому рассказывать. Потому что я особо не замешан в этой ситуации. Это просто реакция наших менеджеров. Изначально мой бой должен был пройти 25 мая, потом они взяли и перенесли бой, к которому я готовился, на 8 июня. Из-за Гены. Менеджеры очень старались перенести мой бой. «Приедет очень много казахов, и для тебя будет лучше», — говорили. По идее мне все равно. Это решение менеджеров.

Потом я согласился. Две стороны проводили переговоры. Никто не был против. В итоге сказали что бой не состоится и вместо меня выйдет другой боксер. Так мне сказали менеджеры.

Здесь нет никакого пренебрежения. Может, его обидело что-то сказанное мною на интервью. Я в своем интервью сказал: «Я не могу стать как Triple G, поэтому не сравнивайте меня с ним». И на самом деле я не могу быть как он, потому что у меня другой стиль, другая техника. И удары у меня не такие жесткие. У каждого боксера ведь свой стиль. Я не хотел унизить его. Я просто сказал, что мой стиль не как его. У каждого свой путь, свой стиль, своя карьера — поэтому и я не люблю когда с кем-то сравнивают меня.

Некоторые думают, что я делаю себе пиар с помощью Головкина. У меня никогда такой мысли и не было. Например, заграничные журналисты у меня сами спрашивают про Головкина, они думают, что мы с ним тесно общаемся. Мы с ним никогда не были в плохих отношениях, но и тесно не общались. Я им сказал как есть — что мы не общаемся особо, знаем, что из одной страны, я его уважаю как национального героя. Вот после этих слов пошли такие слухи. На каждом интервью не хотел одно и то же говорить, ведь его во всех интервью хвалят.

И тем же я не хотел его очернить или показать плохим. Я как личность выразил свое мнение. Если бы мне дали волю я бы и ничего не говорил. Просто журналисты сами спрашивают. Я не хотел порочить или пиариться. Но я заметил какую-то обиду в его словах. Может, мои слова ему не понравились. Может, он это понял так, будто я пренебрегаю им, не признаю его. На самом деле я не знаю, в чем причина. Это у него самого надо спросить", — сказал Елеусинов.

Ранее стало известно, что Елеусинов во второй раз стал отцом, а в июле может провести первый в карьере титульный бой. В профи олимпийский чемпион дебютировал в апреле 2018 года. Из семи боев четыре он провел в США, два — в Великобритании, а еще один раз выступал в Монако.