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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец из GGG Promotions получил бой за титул от WBC в андеркарте Головкина

Бой между казахстанцем Али Ахмедовым (14−0, 10 КО) и американцем Маркусом МакДэниэлом (15−0, 2 КО) получил статус титульного, сообщает BoxingScene.

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Поединок заявлен как со-главное событие вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который возглавит встреча казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с канадцем Стивом Роллсом (38−1−1, 34 КО). По времени Нур-Султана шоу начнется в ночь с 8 на 9 июня.

На кону десятираундового боя Ахмедов — МакДэниэл будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International во втором среднем весе. Этим поясом в свое время владели будущие чемпионы мира — британцы Каллум Смит (25−0, 18 КО) и Рокки Филдинг (27−2, 15 КО), канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 14 КО), немец Юрген Бремер (50−3, 36 КО) и датчанин Микель Кесслер (46−3, 35 КО).

Во второй средний вес 23-летний Ахмедов спустился из полутяжелого в марте этого года и дебютировал в нем с победы решением над американцем Майком Гаем (10−4−1, 5 КО). С 2018 года он тренируется вместе с Головкиным и представляет его компанию GGG Promotions.

Ранее стал известен гонорар МакДэниэла за бой с Ахмедовым, а промоутер Том Леффлер объяснил выбор соперника для казахстанца. В свою очередь 35-летний американец заявил, что удивит молодого оппонента.

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