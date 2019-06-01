Казахстанец из GGG Promotions получил бой за титул от WBC в андеркарте Головкина
Бой между казахстанцем Али Ахмедовым (14−0, 10 КО) и американцем Маркусом МакДэниэлом (15−0, 2 КО) получил статус титульного, сообщает BoxingScene.
Бой между казахстанцем Али Ахмедовым (14−0, 10 КО) и американцем Маркусом МакДэниэлом (15−0, 2 КО) получил статус титульного, сообщает BoxingScene.
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На кону десятираундового боя Ахмедов — МакДэниэл будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International во втором среднем весе. Этим поясом в свое время владели будущие чемпионы мира — британцы Каллум Смит (25−0, 18 КО) и Рокки Филдинг (27−2, 15 КО), канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 14 КО), немец Юрген Бремер (50−3, 36 КО) и датчанин Микель Кесслер (46−3, 35 КО).
Во второй средний вес 23-летний Ахмедов спустился из полутяжелого в марте этого года и дебютировал в нем с победы решением над американцем Майком Гаем (10−4−1, 5 КО). С 2018 года он тренируется вместе с Головкиным и представляет его компанию GGG Promotions.
Ранее стал известен гонорар МакДэниэла за бой с Ахмедовым, а промоутер Том Леффлер объяснил выбор соперника для казахстанца. В свою очередь 35-летний американец заявил, что удивит молодого оппонента.