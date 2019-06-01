Казахстанец из GGG Promotions получил бой за титул от WBC в андеркарте Головкина

Поединок заявлен как со-главное событие вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который возглавит встреча казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с канадцем Стивом Роллсом (38−1−1, 34 КО). По времени Нур-Султана шоу начнется в ночь с 8 на 9 июня.

На кону десятираундового боя Ахмедов — МакДэниэл будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International во втором среднем весе. Этим поясом в свое время владели будущие чемпионы мира — британцы Каллум Смит (25−0, 18 КО) и Рокки Филдинг (27−2, 15 КО), канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 14 КО), немец Юрген Бремер (50−3, 36 КО) и датчанин Микель Кесслер (46−3, 35 КО).

Во второй средний вес 23-летний Ахмедов спустился из полутяжелого в марте этого года и дебютировал в нем с победы решением над американцем Майком Гаем (10−4−1, 5 КО). С 2018 года он тренируется вместе с Головкиным и представляет его компанию GGG Promotions.