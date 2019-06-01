Казахстанец Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира

Казахстанец Бейбут Шуменов в новой версии официально лишен титула «регулярного» чемпиона WBA в первом тяжелом весе.

Новым обладателем этого титула объявлен французский боксер Арсен Гуламирян, с которым Шуменов был должен провести защиту титула, но не смог из-за травмы.