Казахстанец Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях по итогам мая, сообщают Vesti.kz.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях по итогам мая, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец Бейбут Шуменов в новой версии официально лишен титула «регулярного» чемпиона WBA в первом тяжелом весе.
Новым обладателем этого титула объявлен французский боксер Арсен Гуламирян, с которым Шуменов был должен провести защиту титула, но не смог
Теперь Шуменов официально значится «чемпионом в отпуске». В случае возвращения на ринг он сможет провести титульный бой.