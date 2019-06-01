Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
11Артем Дзюба. Король Севера
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях по итогам мая, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

Казахстанец Бейбут Шуменов в новой версии официально лишен титула «регулярного» чемпиона WBA в первом тяжелом весе.

Новым обладателем этого титула объявлен французский боксер Арсен Гуламирян, с которым Шуменов был должен провести защиту титула, но не смог из-за травмы.

Теперь Шуменов официально значится «чемпионом в отпуске». В случае возвращения на ринг он сможет провести титульный бой.

Как "Реал" мог отпустить Роналду, который забивал по 50 голов за сезон? - Месси
Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
Неймар может вернуться в «Барселону» при выполнении ряда условий
Варламова выдавливают из «Колорадо». Но ему нельзя в Россию
Сарри сообщил руководству «Челси» о желании покинуть клуб
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь