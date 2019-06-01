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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году

Второй поединок чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится в 2020 году, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Пока неизвестны никакие детали предстоящего поединка, но ESPN планирует показывать бой по системе PPV.

Стоит отметить, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт 15 июня с Томом Шварцем, и этот бой станет дебютным для Тайсона Фьюри на телеканале ESPN.

Деонтей Уайлдер будет проводить защиту титула 28 сентября 2019 года — его соперником станет Луис Ортис, с которым он уже встречался весной 2018 года. Тогда Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде.

Первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.

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