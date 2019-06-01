Головкин назвал сроки старта переговоров о третьем бое с Альваресом

— Пока нет, они стартуют после боя с Роллсом.

Напомним, казахстанец дважды дрался с Альваресом на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.