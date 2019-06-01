Головкин назвал сроки старта переговоров о третьем бое с Альваресом
Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью для TMZ.com ответил на вопросы о третьем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), tofight.ru.
— Были ли переговоры касательно третьего боя с «Канело»?
— Пока нет, они стартуют после боя с Роллсом.
— Хочешь ли ты третьего боя?
— Все его хотят.
Напомним, казахстанец дважды дрался с Альваресом на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.