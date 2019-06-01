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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джошуа дразнит Уайлдера. Британец будет бить в Нью-Йорке нелепого мексиканца

В воскресенье утром по московскому времени британец Энтони Джошуа собирается защищать свои чемпионские пояса в поединке с пухлым мексиканцем Энди Руисом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Один из сильнейших боксеров тяжелого веса Энтони Джошуа в ночь на 2 июня проведет первый поединок после победы над россиянином Александром Поветкиным. Изначально британец должен был драться с представителем США Джарреллом Миллером. Но этот соперник умудрился провалить три допинг-теста и лишил себя возможности заработать за поражение пять миллионов долларов. В итоге Джошуа придет бить на коротком уведомлении кряжистого мексиканца Энди Руиса, шансы которого выстоять против такого атлета как Энтони крайне невелики.

Когда и где пройдет бой

Шоу с главным поединком Джошуа — Руис пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и начнется 2 июня в 5 утра по московскому времени. Главные герои выйдут на ринг ближе к 8 утра. В андеркарде стоит обратить внимание на бой за звание суперчемпиона WBA во втором среднем весе между обладателем титула британцем Каллумом Смитом и претендентом Хассаном Энжикамом из Франции. Кроме того, олимпийская чемпионка из Ирландии Кэти Тейлор попытается объединить четыре титула — WBC, WBA, IBF и WBO в женском легком весе — в поединке с бельгийкой Дельфин Персон. В отличие от ММА, женские супербои в профессиональном боксе проходят одновременно с мужскими не так часто, поэтому будет интересно.

Кто такой Энди Руис

Проживающий в США мексиканец не производит впечатления могучего чемпиона. На недавней церемонии взвешивания пухлый Энди старательно втягивал живот, чтобы избежать совсем уж комического эффекта. Тем не менее, это хорошо координированный и грамотный боец, который в последнем поединке 20 апреля легко разобрался с совсем не слабым Александром Дмитренко. Конечно, на подготовку к бою с таким монстром как Джошуа, у Руиса было совсем мало времени. Но утверждать, что у мексиканца против британца совсем уж нет шансов, может только очень наивный человек. Во-первых, Джошуа не слишком удачно боксирует против невысоких соперников. А, во-вторых, у фаворита наверняка присутствует фактор недооценки андердога.

Кто такой Энтони Джошуа

Достойный наследник Леннокса Льюиса, нокаутер и яркая личность, в 2012 году огромный британец нигерийского происхождения стал олимпийским чемпионом, а в 2016 — взял титул чемпиона мира в профи по престижной версии IBF. Но главную славу Джошуа, безусловно принесла победа над Владимиром Кличко 29 апреля 2017 года. Тот нокаут поставил точку в карьере украинца и заставил говорить о том, что Энтони станет новым королем тяжелого веса. Однако действительного звездного соперника британцу больше заполучить пока не удалось. Обещанная супербитва с американцем Деонтеем Уайлдером пока остается в планах. И в том, что Джошуа сейчас думает в основном об Уайлдере, а не о ближайшем сопернике, — слабое место Энтони.

Что сказал Джошуа перед боем

«В ответ на удары Руиса я мог бы защищаться, контратаковать и ускользать. Я мог бы работать джебом, передвигаясь по периметру ринга, но это скучно. Зрители хотят увидеть обмен ударами. Люди считают бой интересным, когда не знают, кто победит. Поэтому я собираюсь действовать более смело и увлекательно. Все, чего я достиг в Лондоне, сейчас не имеет значения. В Нью-Йорке я намерен начать новую историю», — британец перед боем.

Что сказал Руис перед боем

«Не думал, что когда-нибудь достигну такого уровня. Многие во мне сомневались. Они говорили, что этот коротышка ничего не добьется. Однако я следовал своей мечте, тренировался, не щадя себя, и не обращал внимания на критиков. Я получил огромный заряд мотивации после общения с Саулем Альваресом. Я хочу стать таким же, но только в супертяжелом весе. У Мексики еще никогда не было своего чемпиона среди супертяжей. Верю, что бог поможет мне в этом», — заявил Руис.

Кто фаворит

Если Руис сумеет избежать нокаута, это станет огромной сенсацией. Джошуа — безусловный фаворит, и может проиграть в Нью-Йорке только самому себе. Тем не менее, история бокса знала много случаев, когда все решал один случайный удар. У мексиканца было мало времени на подготовку, но все же его тренер навряд ли повел его на убой. Вполне вероятно, что Энди заготовил какой-нибудь сюрприз. И не факт, что Джошуа искушен в боксе настолько, что готов к любому повороту событий на ринге. Хотя проигрывать и даже доводить дело до судейский записок британцу сейчас никак нельзя.

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