Джошуа дразнит Уайлдера. Британец будет бить в Нью-Йорке нелепого мексиканца
В воскресенье утром по московскому времени британец Энтони Джошуа собирается защищать свои чемпионские пояса в поединке с пухлым мексиканцем Энди Руисом.
В воскресенье утром по московскому времени британец Энтони Джошуа собирается защищать свои чемпионские пояса в поединке с пухлым мексиканцем Энди Руисом.
Один из сильнейших боксеров тяжелого веса Энтони Джошуа в ночь на 2 июня проведет первый поединок после победы над россиянином Александром Поветкиным. Изначально британец должен был драться с представителем США Джарреллом Миллером. Но этот соперник умудрился провалить три
Шоу с главным поединком Джошуа — Руис пройдет в
Проживающий в США мексиканец не производит впечатления могучего чемпиона. На недавней церемонии взвешивания пухлый Энди старательно втягивал живот, чтобы избежать совсем уж комического эффекта. Тем не менее, это хорошо координированный и грамотный боец, который в последнем поединке 20 апреля легко разобрался с совсем не слабым Александром Дмитренко. Конечно, на подготовку к бою с таким монстром как Джошуа, у Руиса было совсем мало времени. Но утверждать, что у мексиканца против британца совсем уж нет шансов, может только очень наивный человек.
Достойный наследник Леннокса Льюиса, нокаутер и яркая личность, в 2012 году огромный британец нигерийского происхождения стал олимпийским чемпионом, а в 2016 — взял титул чемпиона мира в профи по престижной версии IBF. Но главную славу Джошуа, безусловно принесла победа над Владимиром Кличко 29 апреля 2017 года. Тот нокаут поставил точку в карьере украинца и заставил говорить о том, что Энтони станет новым королем тяжелого веса. Однако действительного звездного соперника британцу больше заполучить пока не удалось. Обещанная супербитва с американцем Деонтеем Уайлдером пока остается в планах. И в том, что Джошуа сейчас думает в основном об Уайлдере, а не о ближайшем сопернике, — слабое место Энтони.
«В ответ на удары Руиса я мог бы защищаться, контратаковать и ускользать. Я мог бы работать джебом, передвигаясь по периметру ринга, но это скучно. Зрители хотят увидеть обмен ударами. Люди считают бой интересным, когда не знают, кто победит. Поэтому я собираюсь действовать более смело и увлекательно. Все, чего я достиг в Лондоне, сейчас не имеет значения. В
«Не думал, что
Если Руис сумеет избежать нокаута, это станет огромной сенсацией. Джошуа — безусловный фаворит, и может проиграть в