Уайлдер решился на второй бой против Фьюри

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Как я всегда и говорю — я тут самый настоящий чемпион. Я должен разобраться со всеми спорными боями как можно скорее. Сперва разберусь с Луисом Ортисом. Фьюри следующий», — написал 33-летний американец.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдер прошел в ночь с 1 на 2 декабря 2018-го. Впервые в карьере американец не сумел одержать победу. Бой завершился вничью. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В марте того же года американский тяжеловес одержал победу над кубинцем Ортисом, отправив последнего в технический нокаут в десятом раунде. Решающим эпизодом боя стал момент, когда Уайлдер сотряс соперника ударом. Рефери при этом не зафиксировал нокдауна, позволив американцу добить кубинца. По версии телеканалов Showtime и CBS Ортис лидировал по очкам до момента остановки боя. Второй бой между боксерами уже подтвержден и пройдет в сентябре 2019-го.