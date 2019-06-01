Казахстанский боксер получил соперника с 15 победами в ММА в андеркарте чемпиона мира

В андеркарте вечера бокса в Йоханнесбурге Журавский встретится с южноафриканцем Бойдом Алленом (4−0, 3 КО). Поединок пройдет в лимите первого среднего веса и по правилам восьми раундов. Главным же событием заявлен бой чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBO Кевина Лерены (22−1, 10 КО) из ЮАР против чеха Василя Дукара (7−0−1, 6 КО).

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К предстоящему бою 34-летний Журавский подходит с серией из трех поражений, но при этом он никогда в карьере не проигрывал досрочно. В профи павлодарец дебютировал в 2007 году и активно выступал до 2011-го, после чего взял четырехлетнюю паузу. Для Журавского ЮАР станет седьмой страной в карьере — ранее он дрался в Казахстане, Таиланде, России, Великобритании, Малайзии и Франции.