Казахстанский боксер получил соперника с 15 победами в ММА в андеркарте чемпиона мира
Казахстанский боксер Александр Журавский (13−5, 11 КО) свой следующий бой проведет 8 июня в ЮАР, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Александр Журавский (13−5, 11 КО) свой следующий бой проведет 8 июня в ЮАР, передает корреспондент Vesti.kz.
В андеркарте вечера бокса в Йоханнесбурге Журавский встретится с южноафриканцем Бойдом Алленом (4−0, 3 КО). Поединок пройдет в лимите первого среднего веса и по правилам восьми раундов. Главным же событием заявлен бой чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBO Кевина Лерены (22−1, 10 КО) из ЮАР против чеха Василя Дукара (7−0−1, 6 КО).
К предстоящему бою 34-летний Журавский подходит с серией из трех поражений, но при этом он никогда в карьере не проигрывал досрочно. В профи павлодарец дебютировал в 2007 году и активно выступал до 2011-го, после чего взял четырехлетнюю паузу. Для Журавского ЮАР станет седьмой страной в карьере — ранее он дрался в Казахстане, Таиланде, России, Великобритании, Малайзии и Франции.
Интересно, что Аллен в боксе дебютировал лишь в октябре 2018 года. До этого он выступал в ММА, где выиграл 15 боев и потерпел четыре поражения. Единственный поединок Аллена за пределами ЮАР стал для него последним — в в марте 2018 года он уступил решением россиянину Магомед Юнусилау (6−0) на турнире Fight Nights Global 85 в Москве.