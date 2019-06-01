Вице-чемпион молодежного ЧМ из Казахстана нокаутировал соперника за 16 секунд до конца боя

Бой второго полулегкого веса был рассчитан на восемь раундов и завершился за 16 секунд до финального гонга. Рефери остановил поединок, так как истекавший кровью Гонсалес мог получить травму глаза из-за взвинтившего темп своих атак Заурбека. Шоу в столице Уэльса организовала британская менеджерская компания MTK Global, а в прямом эфире его показывал сервис ESPN+ с базой в два миллиона подписчиков.

Теперь в активе 23-летнего Заурбека — семь побед (пять нокаутом) в семи боях, а 31-летний Гонсалес проиграл в 16-й раз — также в его активе 10 побед (пять досрочных) и пять ничьих.

В профи Заурбек, который становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-2014, дебютировал в октябре 2018 года после подписания контракта с MTK Global. Пять из семи боев он провел в Великобритании, а еще по разу выступил в Монако и ОАЭ.