Казахстанец Тураров вернулся в профи с досрочной победы над экс-соперником обидчика Пакьяо

Бой полусреднего веса был рассчитан на восемь раундов, но завершился после второго. Во время перерыва Джарбенг пожаловался на травму, и после осмотра доктор запретил продолжать поединок.

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Теперь в активе 28-летнего Турарова 23 победы (16 нокаутом) в 23 боях, а его ровесник Джанберг потерпел четвертое поражение — также в его активе 29 победы (23 нокаутом) и одна ничья.

Для Турарова этот бой стал первым с сентября 2017 года и дебютным под эгидой MTK Global. Казахстанец впервые выступил в Великобритании, а до этого он дрался на родине, в США, Доминиканах и Колумбии.

В очередь Джанберг лишь во второй раз провел бой за пределами Ганы. В 2015 году его нокаутировал будущий чемпион мира австралиец Джефф Хорн. В июле 2017 года Хорн сенсационно победил легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и отобрал у него титул WBO, который затем потерял в июне 2018-го после досрочного поражения от американца Теренса Кроуфорда.

В вечере бокса в Кардиффе также выступил казахстанец Султан Заурбек (7−0, 5 КО), который за 16 секунд до финального гонга нокаутировал никарагуанца Серхио Гонсалеса (10−16−5, 7 КО).