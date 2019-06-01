Казахстанец Тураров вернулся в профи с досрочной победы над экс-соперником обидчика Пакьяо

Бой полусреднего веса был рассчитан на восемь раундов, но завершился после второго. Во время перерыва Джарбенг пожаловался на травму, и после осмотра доктор запретил продолжать поединок.
Теперь в активе 28-летнего Турарова 23 победы (16 нокаутом) в 23 боях, а его ровесник Джанберг потерпел четвертое поражение — также в его активе 29 победы (23 нокаутом) и одна ничья.
Для Турарова этот бой стал первым с сентября 2017 года и дебютным под эгидой MTK Global. Казахстанец впервые выступил в Великобритании, а до этого он дрался на родине, в США, Доминиканах и Колумбии.
В очередь Джанберг лишь во второй раз провел бой за пределами Ганы. В 2015 году его нокаутировал будущий чемпион мира австралиец Джефф Хорн. В июле 2017 года Хорн сенсационно победил легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и отобрал у него титул WBO, который затем потерял в июне 2018-го после досрочного поражения от американца Теренса Кроуфорда.
В вечере бокса в Кардиффе также выступил казахстанец Султан Заурбек (7−0, 5 КО), который за 16 секунд до финального гонга нокаутировал никарагуанца Серхио Гонсалеса (10−16−5, 7 КО).
Следующие бои Тураров и Заурбек проведут 6 июля в шоу на «Барыс-Арене» в Нур-Султане, в главном событии которого свой титул будет защищать чемпион WBC в легчайшем весе француз Нордин Оубали (15−0, 11 КО).