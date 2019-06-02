Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Венесуэла1
Эквадор1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль2
Футбол. Сборные
17:00
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
20:00
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
12«Челси» выиграл Лигу Европы
11Артем Дзюба. Король Севера
01:12 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Елеусинова по Олимпиаде-2016 открыл с победы вечер бокса Джошуа — Руис

Француз Сулейман Сиссоко (9−0, 6 КО) нокаутировал мексиканца Владимира Эрнандеса (10−4, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

Их поединок открывал вечер бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретится с американцем Энди Руисом (32−1, 23 КО).

Бой Сиссоко — Эрнандес проходил в лимите среднего веса и продлился все восемь раундов, по итогам которых француз выиграл единогласным решением судей.

Для 27-летнего Сиссоко эта победа стала девятой в карьере, 30-летний Эрнандес потерпел четвертое поражение. Француз дебютировал в США и впервые дрался за пределами родины.

В профи Сиссоко перешел в статусе бронзового призера Олимпиады-2016. В полуфинале Игр в Рио он проиграл Данияру Елеусинову, причем поединок был остановлен во втором раунде из-за столкновения головами. В итоге казахстанец тогда завоевал «золото», а сейчас выступает в профи, имея семь побед (три нокаутом).

Тренировавшийся с Головкиным боксер сенсационно нокаутировал Джошуа
Пушка Ориги и забег девушки в купальнике. «Ливерпуль» взял ЛЧ
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Футболист «Ливерпуля» признан MVP финала Лиги чемпионов
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь