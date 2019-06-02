Соперник Елеусинова по Олимпиаде-2016 открыл с победы вечер бокса Джошуа — Руис
Француз Сулейман Сиссоко (9−0, 6 КО) нокаутировал мексиканца Владимира Эрнандеса (10−4, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Француз Сулейман Сиссоко (9−0, 6 КО) нокаутировал мексиканца Владимира Эрнандеса (10−4, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок открывал вечер бокса на арене Madison Square Garden в
Бой Сиссоко — Эрнандес проходил в лимите среднего веса и продлился все восемь раундов, по итогам которых француз выиграл единогласным решением судей.
Для 27-летнего Сиссоко эта победа стала девятой в карьере, 30-летний Эрнандес потерпел четвертое поражение. Француз дебютировал в США и впервые дрался за пределами родины.
В профи Сиссоко перешел в статусе бронзового призера Олимпиады-2016. В полуфинале Игр в Рио он проиграл Данияру Елеусинову, причем поединок был остановлен во втором раунде