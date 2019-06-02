Соперник Елеусинова по Олимпиаде-2016 открыл с победы вечер бокса Джошуа — Руис

Источник: AP 2019

Их поединок открывал вечер бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретится с американцем Энди Руисом (32−1, 23 КО).

Бой Сиссоко — Эрнандес проходил в лимите среднего веса и продлился все восемь раундов, по итогам которых француз выиграл единогласным решением судей.

Для 27-летнего Сиссоко эта победа стала девятой в карьере, 30-летний Эрнандес потерпел четвертое поражение. Француз дебютировал в США и впервые дрался за пределами родины.