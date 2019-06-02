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02:03 (мск), источник: Vesti.kz

Проигравший Ниязымбетову на ОИ-2016 британец нокаутировал экс-претендента на титул WBC

Британец Джошуа Буатси (11−0, 9 КО) нокаутировал мексиканца Марко Антонио Перибана (25−5−1, 16 КО) и защитил второстепенный титул WBA International в полутяжелом весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретится с американцем Энди Руисом (32−1, 23 КО).

Бой Буатси — Перибан был рассчитан на 10 раундов, но завершился в четвертом после того, как мексиканец трижды побывал в нокдауне. Для британца этот поединок стал дебютным в США и первым за пределами родины.

В активе 26-летнего Буатси теперь 11 побед, а 34-летний Перибан, который в 2013 году был претендентом на титул WBC во втором среднем весе, потерпел пятое поражение в карьере.

В профи Буатси перешел в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016. В финал тех Игр его не пустил казахстанец Адильбек Ниязмбетов, который в итоге во второй раз в карьере завоевал «серебро».

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