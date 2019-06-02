Проигравший Ниязымбетову на ОИ-2016 британец нокаутировал экс-претендента на титул WBC

Источник: AP 2019

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретится с американцем Энди Руисом (32−1, 23 КО).

Бой Буатси — Перибан был рассчитан на 10 раундов, но завершился в четвертом после того, как мексиканец трижды побывал в нокдауне. Для британца этот поединок стал дебютным в США и первым за пределами родины.

В активе 26-летнего Буатси теперь 11 побед, а 34-летний Перибан, который в 2013 году был претендентом на титул WBC во втором среднем весе, потерпел пятое поражение в карьере.