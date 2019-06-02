Тренировавшийся с Головкиным боксер сенсационно нокаутировал Джошуа

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретился с американцем Энди Руисом (32−1, 23 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Один из самых интересных раундов получился третий, когда было три нокдауна. Сначала Джошуа отправил Руиса в нокдаун, но последний встал и уже сам дважды отправил Джошуа в нокдаун.

В решающем седьмом раунде Руису также довелось несколько раз отправить Джоуша в нокдаун, после чего рефери остановил бой.