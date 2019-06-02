Боксер Уайлдер назвал Джошуа ненастоящим чемпионом после нокаута от Руиса

Источник: AP 2019

В ночь на воскресенье Джошуа не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке проиграв мексиканцу Энди Руису техническим нокаутом в 7-м раунде. 29-летний британец потерпел первое поражение в карьере. 29-летний Руис стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном поединке между Джошуа и Уайлдером, который владеет поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе. Сообщалось, что боксеры не могут прийти к согласию по поводу предстоящего поединка.

«Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Теперь мы видим факты и знаем, кто от кого убегал», — написал Уайлдер.