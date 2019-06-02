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10:47 (мск), источник: ТАСС

Боксер Уайлдер назвал Джошуа ненастоящим чемпионом после нокаута от Руиса

ТАСС, 2 июня. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер назвал британца Энтони Джошуа ненастоящим чемпионом после поражения от мексиканца Энди Руиса в Нью-Йорке. Уайлдер написал об этом на своей странице в Twitter.

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Источник: AP 2019

В ночь на воскресенье Джошуа не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке проиграв мексиканцу Энди Руису техническим нокаутом в 7-м раунде. 29-летний британец потерпел первое поражение в карьере. 29-летний Руис стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном поединке между Джошуа и Уайлдером, который владеет поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе. Сообщалось, что боксеры не могут прийти к согласию по поводу предстоящего поединка.

«Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Теперь мы видим факты и знаем, кто от кого убегал», — написал Уайлдер.

Уайлдер в мае провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив соотечественника Доминика Бризила. 33-летний Уайлдер провел 42 боя в профессиональной карьере, в котором одержал 41 победу (40 нокаутом), еще один бой завершился вничью. В активе 29-летнего Джошуа 22 победы (21 нокаутом) и одно поражение.

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