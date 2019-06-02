Казахстанский боксер прокомментировал нокаут за 16 секунд до гонга

Источник: instagram.com/sultanzaurbek

23-летний Заурбек в восьмом раунде техническим нокаутом за 16 секунд до финального гонга победил Серхио Гонсалеса из Никарагуа.

— Мне необходимо было провести восьмираундовый бой полностью. Мне понравилось. В будущем опыт таких длительных поединков может оказаться полезным для меня. Мне нужно научиться боксировать 10−12 раундов, — сказал Заурбек.

— Что скажешь о сопернике?

— Он очень выносливый. Умеет держать удар. Не сдается.