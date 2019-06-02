Казахстанский боксер прокомментировал нокаут за 16 секунд до гонга
Казахстанский боксер Султан Заурбек (7−0, 5КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свою досрочную победу в андеркарте вечера бокса на арене Vale Sports в британском Кардиффе.
Казахстанский боксер Султан Заурбек (7−0, 5КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свою досрочную победу в андеркарте вечера бокса на арене Vale Sports в британском Кардиффе.
23-летний Заурбек в восьмом раунде техническим нокаутом за 16 секунд до финального гонга победил Серхио Гонсалеса из Никарагуа.
— Мне необходимо было провести восьмираундовый бой полностью. Мне понравилось. В будущем опыт таких длительных поединков может оказаться полезным для меня. Мне нужно научиться боксировать 10−12 раундов, — сказал Заурбек.
— Что скажешь о сопернике?
— Он очень выносливый. Умеет держать удар. Не сдается.
В профи Заурбек, который становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-2014, дебютировал в октябре 2018 года после подписания контракта с MTK Global. Пять из семи боев он провел в Великобритании, а еще по разу выступил в Монако и ОАЭ.