Макгрегор вновь бросил вызов Мэйуэзеру

Поединок за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой американского боксера мексиканского происхождения Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Великолепный бокс, а я собираюсь насладиться еще одним поединком. Я бросаю вызов Мэйуэзеру на матч-реванш. Я вновь буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся с тобой, дружище», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.