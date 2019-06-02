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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор вновь бросил вызов Мэйуэзеру

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оценил боксерский поединок между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа и бросил вызов своему давнего сопернику Флойду Мэйуэзеру-младшему.

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Источник: AP 2019

Поединок за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой американского боксера мексиканского происхождения Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Великолепный бокс, а я собираюсь насладиться еще одним поединком. Я бросаю вызов Мэйуэзеру на матч-реванш. Я вновь буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся с тобой, дружище», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

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В августе 2017 года между Макгрегором и Мэйуэзером прошел боксерский поединок в полусреднем весе за специальный пояс WBC Money Belt. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

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