Макгрегор вновь бросил вызов Мэйуэзеру
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оценил боксерский поединок между Энди
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оценил боксерский поединок между Энди
Поединок за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе, прошедший в
«Великолепный бокс, а я собираюсь насладиться еще одним поединком. Я бросаю вызов Мэйуэзеру на
В августе 2017 года между Макгрегором и Мэйуэзером прошел боксерский поединок в полусреднем весе за специальный пояс WBC Money Belt. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.