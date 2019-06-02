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11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов

Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Руис нокаутировал 29-летнего Джошуа в седьмом раунде противостояния. Судья зафиксировал технический нокаут после того, как британец несколько раз упал после ударов американца.

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Таким образом, Руис завладел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super.

Для Джошуа поражение стало первым в карьере. До этого в его послужном списке было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

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