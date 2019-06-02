Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов

Руис нокаутировал 29-летнего Джошуа в седьмом раунде противостояния. Судья зафиксировал технический нокаут после того, как британец несколько раз упал после ударов американца.

Для Джошуа поражение стало первым в карьере. До этого в его послужном списке было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.