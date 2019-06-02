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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалёв — о победе Руиса над Джошуа: Пример того, что всё реально и возможно

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал сенсационную победу Энди Руиса над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

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Источник: AP 2019

«Вот это новость с утра! Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное — верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится! Всё сможется!», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

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Напомним, ранним утром 2 июня Энди Руис нокаутом победил Энтони Джошуа и отобрал у того титулы чемпиона мира. На данный момент уже известно, что боксёры проведут реванш в 2019 году. Бой состоится в Великобритании.

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