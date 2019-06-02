Ковалёв — о победе Руиса над Джошуа: Пример того, что всё реально и возможно

«Вот это новость с утра! Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное — верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится! Всё сможется!», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».