«Мой брат». Британская боксерша восхитилась финалистом молодежного ЧМ из Казахстана
Член женской сборной Великобритании по боксу Сэнди Райан восхитилась казахстанцем Султаном Заурбеком после его досрочной победы, передает корреспондент Vesti.kz.
Член женской сборной Великобритании по боксу Сэнди Райан восхитилась казахстанцем Султаном Заурбеком после его досрочной победы, передает корреспондент Vesti.kz.
23-летний Заурбек выступил в андеркарте вечера бокса на Vale Sports в Кардиффе (Уэльс). Казахстанец нокаутировал никарагуанца Серхио Гонсалеса в восьмом раунде за 16 секунд до финального гонга.
Для Заурбека эта победа стала седьмой в семи боях на
Райан опубликовала в своем твиттере совместное фото с казахстанским боксером, подписав его: «Если вам нравится бокс, вы по достоинству оцените этого парня, Султана Заурбека. Приятно смотреть за его боксом! Мой брат».
В профи Заурбек, который становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-2014, дебютировал в октябре 2018 года после подписания контракта с британской компанией MTK Global. Пять из семи боев он провел в Великобритании, а еще по разу выступил в Монако и ОАЭ.