«Мой брат». Британская боксерша восхитилась финалистом молодежного ЧМ из Казахстана

23-летний Заурбек выступил в андеркарте вечера бокса на Vale Sports в Кардиффе (Уэльс). Казахстанец нокаутировал никарагуанца Серхио Гонсалеса в восьмом раунде за 16 секунд до финального гонга.

Для Заурбека эта победа стала седьмой в семи боях на профи-ринге, из которых пять досрочно.

Райан опубликовала в своем твиттере совместное фото с казахстанским боксером, подписав его: «Если вам нравится бокс, вы по достоинству оцените этого парня, Султана Заурбека. Приятно смотреть за его боксом! Мой брат».