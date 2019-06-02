Текущие события
Футбол. Сборные
23:00
Сальвадор
Гаити
Футбол. Сборные
перерыв
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
21:00
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
20:00
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
17:00
Малайзия2
Непал0
Футбол. Сборные
03:30
Венесуэла1
Эквадор1
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
9«Локомотив» выиграл Кубок России
18:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Мой брат». Британская боксерша восхитилась финалистом молодежного ЧМ из Казахстана

Член женской сборной Великобритании по боксу Сэнди Райан восхитилась казахстанцем Султаном Заурбеком после его досрочной победы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

23-летний Заурбек выступил в андеркарте вечера бокса на Vale Sports в Кардиффе (Уэльс). Казахстанец нокаутировал никарагуанца Серхио Гонсалеса в восьмом раунде за 16 секунд до финального гонга.

Для Заурбека эта победа стала седьмой в семи боях на профи-ринге, из которых пять досрочно.

Райан опубликовала в своем твиттере совместное фото с казахстанским боксером, подписав его: «Если вам нравится бокс, вы по достоинству оцените этого парня, Султана Заурбека. Приятно смотреть за его боксом! Мой брат».

Во время загрузки произошла ошибка.

В профи Заурбек, который становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-2014, дебютировал в октябре 2018 года после подписания контракта с британской компанией MTK Global. Пять из семи боев он провел в Великобритании, а еще по разу выступил в Монако и ОАЭ.

Капитан "Астаны" второй год подряд выиграл "белую майку" на "Джиро д'Италия"
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Полиция начала расследование в отношении Неймара
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
«Реал» готов отдать трех футболистов в обмен на чемпиона мира
Лукаку близок к расставанию с МЮ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь