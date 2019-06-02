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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет более трудным и интересным». Головкин высказался об исходе третьего боя с «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в беседе с TMZ Sports поделился ожиданиями от третьего боя мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в этой же категории.

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— Ты стал на год старше, а он все также молод. Как думаешь, третий бой будет более трудным, чем предыдущие два?
— Да, более трудным и более интересным. Но не из-за возраста. Просто теперь другая ситуация.

— Ты считаешь, что сможешь победить в третьем бою?
— Я верю в это (улыбается).

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Ранее 37-летний Головкин рассказал, что переговоры относительно трилогии с 28-летним «Канело» должны начаться после его боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Этот поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов — и станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Ожидается, что в сентябре этого года Головкин и Альварес проведут третий бой. При этом боксеры могут сменить место встречи.

Дважды боксеры встречались в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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