«Будет более трудным и интересным». Головкин высказался об исходе третьего боя с «Канело»

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— Ты стал на год старше, а он все также молод. Как думаешь, третий бой будет более трудным, чем предыдущие два?

— Да, более трудным и более интересным. Но не из-за возраста. Просто теперь другая ситуация.

— Ты считаешь, что сможешь победить в третьем бою?

— Я верю в это (улыбается).

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Ранее 37-летний Головкин рассказал, что переговоры относительно трилогии с 28-летним «Канело» должны начаться после его боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Этот поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов — и станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Ожидается, что в сентябре этого года Головкин и Альварес проведут третий бой. При этом боксеры могут сменить место встречи.