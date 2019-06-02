«Будет более трудным и интересным». Головкин высказался об исходе третьего боя с «Канело»

— Ты стал на год старше, а он все также молод. Как думаешь, третий бой будет более трудным, чем предыдущие два?
— Да, более трудным и более интересным. Но не
— Ты считаешь, что сможешь победить в третьем бою?
— Я верю в это (улыбается).
Ранее 37-летний Головкин рассказал, что переговоры относительно трилогии с 28-летним «Канело» должны начаться после его боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Этот поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
Ожидается, что в сентябре этого года Головкин и Альварес проведут третий бой. При этом боксеры могут сменить место встречи.
Дважды боксеры встречались в