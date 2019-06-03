Геннадий Головкин и Стив Роллс провели дуэль взглядов на улицах Нью-Йорка
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) провели дуэль взглядов на площади Times Square в
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) провели дуэль взглядов на площади Times Square в
Вместе с ними в этой процедуре поучаствовали казахстанец Али Ахмедова (14−0, 10 КО) и американец Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО), поединок которых за вакантный титул WBC International во втором среднем весе станет
«Начинаем обратный отсчет до боя», — говорится в сообщении Головкина в Instagram.
Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в
Для Головкина предстоящий бой станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.