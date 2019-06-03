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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин и Стив Роллс провели дуэль взглядов на улицах Нью-Йорка

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) провели дуэль взглядов на площади Times Square в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Вместе с ними в этой процедуре поучаствовали казахстанец Али Ахмедова (14−0, 10 КО) и американец Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО), поединок которых за вакантный титул WBC International во втором среднем весе станет со-главным событием вечера бокса.

«Начинаем обратный отсчет до боя», — говорится в сообщении Головкина в Instagram.

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Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По времени Нур-Султана шоу начнется уже в ночь на 9 июня. В андеркарте вместе с Ахмедовым примет участие ещеодин казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО), чьим соперником станет американец Брайан Себальо (8−0, 4 КО).

Для Головкина предстоящий бой станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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