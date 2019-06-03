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10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что делать Джошуа после поражения Руису?

В реванше британского боксера может ждать новый разгром.

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Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Хрюнов

Сенсация была достаточно предсказуемой. Ведь с технической точки зрения выбран самый неудобный для Энтони Джошуа соперник. Это было видно с самого начала боя — чем было Джошуа бить Энди Руиса? Джеб не проходил, изредка получался левый хук, апперкот был невозможен из-за разницы в росте. Оставалось надеяться на правые встречные, но… Здесь было то, на что впервые в жизни нарвался Джошуа. Ему не хватило массы против более массивного Руиса. Когда они сходились, более тяжелый соперник просто сдвигал Энтони назад, не получалось ровным счетом ничего.

Свою роль сыграло и то, что бой проходил на реке Гудзон. Как мы помним, Джошуа всегда помогала вода из реки Темза. Я имею в виду, конечно, совсем другой допинг-контроль в США — Джошуа оказался в ситуации, когда «из Темзы пить нельзя». Вы, конечно, помните бой с Кличко, когда, казалось бы, уже в момент разгрома он неожиданно быстро восстановился. В бою же с Руисом он продемонстрировал, что у него нет абсолютно никакой специальной выносливости. Он не просто уставал с каждым раундом, он фактически издыхал. Он оказался спортсменом, который просто ждет удара гонга.

Всему этому предшествовали торжественные проводы Джошуа. В последний год мы видели восшествие промоутера Эдди Хирна на американский рынок. Все это было чисто в английских традициях. Помните, когда королева решила поддержать пиратов своим флотом? Так и на поддержку бизнеса Хирна были брошены все силы — лучшие боксеры Британии, телеканал SkySport. И вот они целиком заполнили собой эфиры. «Мэдисон Сквер Гарден» был переполнен этой ночью английскими фанатами, которые приготовились к триумфу. Но в боксе есть золотое правило: когда выходишь в ринг, никогда не думай, что у соперника нет шансов тебя победить. А Джошуа был абсолютно в этом уверен.

Драматическая сцена случилась в конце боя, когда отец Энтони Джошуа в прямом эфире обратился к промоутеру Эдди Хирну: «Ты что наделал? Ты нас уверял, что нет никакой опасности!». Новый конфликт «Отцы и Эдди» — то, что нам предстоит еще наблюдать.

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Казалось бы, Хирн делал все правильно в вопросе ведения карьеры Джошуа. Но у мужчин бывает эйфория, когда они влюблены в некрасивую девушку, а сами при этом убеждены, что эта девушка прекраснее всех на свете. Его подвела собственная уверенность в том, что Джошуа непобедим. Эту уверенность подпитывали и сам Джошуа, и его тренер. Хотя Эдди многие предупреждали, что это опасно, что этот соперник — неправильный выбор. При проведении свободной защиты, конечно, выбор был не особо велик, но можно было найти кого-нибудь другого.

Таким образом, они сами себе создали проблему. Но только с одной стороны, ведь с другой — впереди очень кассовый бой, я говорю про реванш. Думаю, что сейчас Эдди сидит с калькулятором и умножает сумму от проданных входных билетов на два. Все-таки профессиональный бокс — это бизнес.

Во время боя Джошуа — Поветкин у российского боксера было намного больше шансов, чем сегодня у Руиса с точки зрения бокса. Не хватило немного везения. В первом раунде Поветкин сломал нос Джошуа, и тот был на грани нокдауна. Думаю, их бой при хорошем раскладе тоже должен был бы завершиться досрочным поражением Энтони.

А сейчас с интересом бы посмотрел бой Поветкин — Руис. Для Александра этот соперник будет напротив удобен своей массой. Потому что Поветкин будет быстрее его, у него и с технической точки зрения есть гораздо больше всего, что предложить. А вот реванша Джошуа-Поветкин уже точно не будет. Энтони перестал быть королем, лишился того, что привлекало в нем — я имею в виду, конечно, пояса.

Теперь же вся Англия, включая его самого, будет толкать Джошуа на реванш с Руисом. А вот я бы не советовал бросаться на немедленный реванш. Конечно, это будет через долгое время теперь. Сначала пойдут распри «Отцы и Эдди», скорее всего, даже случится разрыв контракта Джошуа и Хирна. А дальше… Реванш, еще более разгромное поражение и конец карьеры. Потому что теперь совсем другая позиция, Джошуа больше не наверху, а проиграл он так, что предложить ему больше нечего. Думаю, что он это понимает.

В реванше он будет андердогом. А чем ему бить Руиса? Он ничего не смог придумать. А без Хирна его ждет лишь еще больший разгром.

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