Казахстанский телеканал объявил о трансляции боя Головкин — Роллс в прямом эфире
Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» объявила, что покажет в прямом эфире вечер бокса в
Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» объявила, что покажет в прямом эфире вечер бокса в
Шоу пройдет на арене Madison Square Garden, а по времени
Телеканал QazSport начнет прямую трансляцию вечера Головкин — Роллс в 6:00 утра, а в 9:00 стартует прямой эфир на Qazaqstan.
Накануне Головкин и Роллс прибыли в
Для Головкина бой против Роллса станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.