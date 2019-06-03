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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский телеканал объявил о трансляции боя Головкин — Роллс в прямом эфире

Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» объявила, что покажет в прямом эфире вечер бокса в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Шоу пройдет на арене Madison Square Garden, а по времени Нур-Султана начнется в ночь с 7 на 9 июня. В андеркарте выступят казахстанцы Али Ахмедов (14−0, 10 КО) и Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО).

Телеканал QazSport начнет прямую трансляцию вечера Головкин — Роллс в 6:00 утра, а в 9:00 стартует прямой эфир на Qazaqstan.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Головкин и Роллс прибыли в Нью-Йорк и провели дуэль взглядов на Times Square. Также стала известна программа мероприятий недели боя.

Для Головкина бой против Роллса станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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