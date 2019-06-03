Ковалев похвалил Головкина за смену тренера и назвал главный минус Санчеса

Источник: AP 2019

В апреле Головкин после девяти лет сотрудничества расстался с Абелем Санчесом и ушел к Джонатану Бэнксу. Некоторое время с Санчесом работал и Ковалев, который затем называл того «дилетантом без боксерского опыта».

— Недавно Головкин расстался с Санчесом. Был ли у вас разговор с Геннадием после этого и как вы сами оценили этот поступок?

— Нет, у меня не было разговора с Геннадием, — цитирует Ковалева VRinge.com. — К нему вообще сложно дозвониться. Несколько месяцев назад он сбросил мне сообщение, что у него родилась дочь, и я поздравил его. На этом все.

Когда я узнал новость о расставании, я честно порадовался за Геннадия. Наконец он включил голову и нашел нового тренера. Это же надо было понимать, что ничего нового не будет из этого союза.

Я считаю, что Гена первый бой с «Канело» выиграл, но 11-й и 12-й раунды он проиграл. Я считаю, что Абель ему просто сказал: «Гена, тебе немножко не хватило, нужно еще больше работы сделать». У Абеля принцип такой — чем больше, тем лучше, но это ошибочное мнение. Он просто Геннадия перепахал, перетрудил. Во втором бою Гена просто воздух хватал после второго-третьего раунда. Я сразу понял, что он перетрудился. Второй бой я отдал Альваресу.