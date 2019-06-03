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11:41 (мск), источник: ТАСС

Боксеры Ковалев, Бивол, Бетербиев и Гвоздик могут провести объединительный турнир

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Чемпионы мира по боксу в полутяжелом весе россияне Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик могут принять участие в объединительном турнире. Об этом ТАСС сообщили в команде Ковалева.

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Источник: РИА "Новости"

«Компания Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе с участием всех чемпионов. Ковалев может провести бой с Бетербиевым, Бивол — с Гвоздиком. Победители сойдутся в бою за все титулы», — сказал собеседник агентства.

Ковалев владеет титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Бетербиев — Международной боксерской федерации (IBF), Гвоздик является чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья, на счету 28-летнего Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, 34-лентний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения, в активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

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