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08:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Руис по итогам боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника

Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего.

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Источник: AFP 2019

Американский боксёр мексиканского происхождения стал автором сенсации, победив Джошуа.

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Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа, владевший поясами WBA, IBF, IBO и WBO, несколько раз побывал в нокдауне.

Несмотря на победу, гонорар Руиса составил значительно меньше, чем его соперника. Так, американец получил € 5,6 млн, а Джошуа — € 22,5 млн, сообщает The Sun.

Напомним, изначально планировалось, что соперником Джошуа станет Джарелл Миллер, но он провалил допинг-пробу. В итоге чуть более чем за месяц до боя его заменил Руис.

Отметим, что этот гонорар стал крупнейшим в карьере Руиса. Ранее он получил чуть менее € 900 тыс. за бой с Джозефом Паркером в 2017 году.

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