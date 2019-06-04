Руис по итогам боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника
Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди
Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди
Американский боксёр мексиканского происхождения стал автором сенсации, победив Джошуа.
Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа, владевший поясами WBA, IBF, IBO и WBO, несколько раз побывал в нокдауне.
Несмотря на победу, гонорар Руиса составил значительно меньше, чем его соперника. Так, американец получил € 5,6 млн, а Джошуа — € 22,5 млн, сообщает The Sun.
Напомним, изначально планировалось, что соперником Джошуа станет Джарелл Миллер, но он провалил
Отметим, что этот гонорар стал крупнейшим в карьере Руиса. Ранее он получил чуть менее € 900 тыс. за бой с Джозефом Паркером в 2017 году.
Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина