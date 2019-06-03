«Публике это больше нравится»: британский журналист впечатлен досрочными победами казахстанских боксеров Турарова и Заурбека

28-летний Тураров досрочно взял верх над ганцем Ричмондом Джарбенгой (29−4−1, 23 КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но после второго африканец отказался от продолжения. В свою очередь, 23-летний Заурбек за 16 секунд до завершения заключительного восьмого раунде техническим нокаутом победил Серхио Гонсалеса (10−5−16, 5 КО) из Никарагуа.

«Мне очень понравились казахстанские боксеры. Оба их боя завершились досрочно, а публике это больше нравится, нежели победы судейскими решениями. Тураров доминировал в бою над своим соперником. Чувствуется, что это очень перспективный парень. Жаль, что он упустил столько времени, но все еще способен заявить о себе. Заурбек — один из будущих чемпионов. Этот парень провел несколько боев в Англии и уже знаком местным болельщикам. На него менеджеры МТК делают большую ставку. Это вполне оправданно. Ведь Заурбек быстрый, техничный и очень умный», — отметил Смит.

Для 28-летнего Турарова бой против Джанберга стал первым после почти двухлетней паузы. Казахстанец последний раз выходил на ринг в сентябре 2017 года. В свою очередь 23-летний Заурбек в пятый раз выступил в Великобритании, но впервые — в Уэльсе. В профи он перешел в 2018 году в статусе серебряного призера молодежного чемпионата мира-2014.