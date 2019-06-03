Головкин оценил угрозу в дебютном бою на DAZN

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Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту с DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

«Я знаю, что он (Роллс) непобежден, и для меня очень важно понимать, что он тоже является профессиональным спортсменом. Это бокс, а не игра. Это бой, и он не будет легким. Один удар может изменить весь поединок. Я знаю, что он “голоден”, и это будет его самым большим шансом в карьере, но я готов», — сказал Головкин, слова которого проводит Los Angeles Times.

Ранее Головкин рассказал, что рассчитывает провести в сентябре третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе. Также казахстанец хочет выступить и в декабре.