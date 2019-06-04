«И так потеряли много времени». Головкин выступил с критикой перед дебютом на DAZN

«Был список боксеров, которые только и говорили “Да, мы бы хотели…”, “Мы заинтересованы…”, но потом, когда дело доходило до подписания контракта, они говорили “Ну, потом…”, “Давайте в следующий раз”, “Посмотрим позже”. Я же хотел начать боксировать. Я рад, что это случится 8 июня в Madison Square Garden, в Нью-Йорке. Я считаю, это хорошее время для любителей бокса, да и вообще начать. Мы и так потеряли много времени, давно не боксировали, была большая пауза… Стив Роллс — это тот человек, который со своей командой сделали больше, чем кто-либо для того, чтобы наш бой действительно состоялся», — говорит Головкин в ролике.