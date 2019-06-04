«И так потеряли много времени». Головкин выступил с критикой перед дебютом на DAZN

Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.
Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера.
«Был список боксеров, которые только и говорили “Да, мы бы хотели…”, “Мы заинтересованы…”, но потом, когда дело доходило до подписания контракта, они говорили “Ну, потом…”, “Давайте в следующий раз”, “Посмотрим позже”. Я же хотел начать боксировать. Я рад, что это случится 8 июня в Madison Square Garden, в Нью-Йорке. Я считаю, это хорошее время для любителей бокса, да и вообще начать. Мы и так потеряли много времени, давно не боксировали, была большая пауза… Стив Роллс — это тот человек, который со своей командой сделали больше, чем кто-либо для того, чтобы наш бой действительно состоялся», — говорит Головкин в ролике.
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.