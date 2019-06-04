«Нокаут за 6 раундов». Новый тренер Головкина разобрал ошибки в боях против «Канело» и нашел путь к победе в трилогии

«У меня смешанные эмоции по поводу этого боя, — сказал Бэнкс о поражении Головкина в матче-реванше. — У меня нет никаких претензий к результату боя. Что бы ни думали судьи, это их видение. Мне лично не понравилось то, как дрался GGG. Особенно во втором бою. Головкин позволил “Канело” заставить его отступать. GGG пришлось драться на задней ноге. Публике показалось, что “Канело” доминировал в поединке, оказывал давление. Но мне не понравился тот факт, что король среднего веса отступал от соперника, который собирался забрать его корону. Я думаю, что, как обладатель трона, ты должен заставлять соперника отступать, а не наоборот. На мой взгляд, Головкин недостаточно использовал свой джеб. И я не думаю, что он выбросил больше пяти ударов в корпус за 12 раундов. Полагаю, он искал один или два удара. Не было похоже, чтобы он сопротивлялся или был по-настоящему агрессивным и жаждущим битвы. Я думаю, если бы GGG пришел и был готов к физическому бою и дрался в мексиканском стиле, который, по его словам, он любит, то это была бы совсем другая история. Все зависит от того, собирается ли Головкин изменить свою стратегию. Если он решит драться в более быстром темпе, то это единственное, что нейтрализует “Канело”. Потому что до этого именно “Канело” задавал темп, к которому привык, что доставило неудобства GGG с его темпом средневеса. Итак, если Головкин заставит “Канело” драться в более быстром темпе, он сможет поймать его и нокаутировать за шесть раундов. Нужно увеличивать темп, и как только соперник встречает вас в центре ринга, ты должен начинать выбрасывать больше одного удара, нужно наносить два-три удара за раз. В этом случае “Канело” столкнется с конкуренцией. Это заставит его наносить удар, и именно тогда можно будет поймать его, когда он совершит ошибку», — резюмировал Бэнкс.