Абель Санчес предпочел вечеринку просмотру следующего боя Головкина
Известный американский тренер Абель Санчес рассказал о том, собирается ли он посмотреть следующий бой своего бывшего подопечного —
Известный американский тренер Абель Санчес рассказал о том, собирается ли он посмотреть следующий бой своего бывшего подопечного —
В апреле этого года стороны прекратили сотрудничество, которое длилось с 2010 года. В мае GGG представил нового наставника Джонатана Бэнкса, под руководством которого он готовится к поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).
«Буду ли я смотреть бой Головкина? Я даже не знаю. У нас на этот вечер запланирована вечеринка, и я не знаю, во сколько она закончится. Но я определенно почитаю о поединке на следующий день», — сказал Санчес в беседе с Villainfy Media.
Бой Головкин — Роллс состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
Напомним, под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал