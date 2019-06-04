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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес предпочел вечеринку просмотру следующего боя Головкина

Известный американский тренер Абель Санчес рассказал о том, собирается ли он посмотреть следующий бой своего бывшего подопечного — экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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В апреле этого года стороны прекратили сотрудничество, которое длилось с 2010 года. В мае GGG представил нового наставника Джонатана Бэнкса, под руководством которого он готовится к поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

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«Буду ли я смотреть бой Головкина? Я даже не знаю. У нас на этот вечер запланирована вечеринка, и я не знаю, во сколько она закончится. Но я определенно почитаю о поединке на следующий день», — сказал Санчес в беседе с Villainfy Media.

Бой Головкин — Роллс состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Напомним, под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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