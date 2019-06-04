«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана захотел реванша с прервавшим его серию досрочных побед соперником

В марте этого года в Алматы 21-летний Ахмедов встречался с Джоном Рубой (18−6−1, 10 КО) из Индонезии. Казахстанец победил решением судей и завоевал вакантный пояс WBC Asia в первом среднем весе.

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Для Ахмедова эта победа восьмой в восьми боях на профи-ринге, но прервалась его серия досрочных побед. Предыдущие семь соперников казахстанца не услышали финального гонга.

«Если помните, в своем восьмом бою я дрался с Джоном Рубой. Тот бой продлился десять раундов. Теперь с ним можем провести реванш, в котором мы сможем попробовать другую тактику. Я согласен на этот бой, сейчас наши промоутеры обсуждают этот вариант», — написал Ахмедов.

Отметим, что Ахмедов впервые выступил в Казахстане. Предыдущие семь боев он провел в Канаде, так как его дела ведет местная промоутерская компания Eye of the Tiger Management.