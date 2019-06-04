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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана захотел реванша с прервавшим его серию досрочных побед соперником

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (8−0, 7 КО), владеющий поясом «молодежного» чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, намерен провести матч-реванш со своим последним соперником. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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В марте этого года в Алматы 21-летний Ахмедов встречался с Джоном Рубой (18−6−1, 10 КО) из Индонезии. Казахстанец победил решением судей и завоевал вакантный пояс WBC Asia в первом среднем весе.

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Для Ахмедова эта победа восьмой в восьми боях на профи-ринге, но прервалась его серия досрочных побед. Предыдущие семь соперников казахстанца не услышали финального гонга.

«Если помните, в своем восьмом бою я дрался с Джоном Рубой. Тот бой продлился десять раундов. Теперь с ним можем провести реванш, в котором мы сможем попробовать другую тактику. Я согласен на этот бой, сейчас наши промоутеры обсуждают этот вариант», — написал Ахмедов.

Отметим, что Ахмедов впервые выступил в Казахстане. Предыдущие семь боев он провел в Канаде, так как его дела ведет местная промоутерская компания Eye of the Tiger Management.

В январе казахстанец нокаутировал мексиканца Абрахама Хуареса (13−2, 5 КО) и завоевал титул «молодежного» чемпиона WBC. Интересно, что в любительском боксе он также становился чемпионом мира среди молодежи.

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